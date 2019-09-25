الامارات | محمد بن زايد: الإمارات وجهة سياحية وثقافية عالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: الإمارات وجهة سياحية وثقافية عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن متحف اللوفر - أبوظبي يسهم في التعريف بدولة الإمارات، بوصفها وجهة سياحية وثقافية عالمية، تحتضن مختلف مكونات ونتاج التجربة الإنسانية من فنون وإبداعات، إضافة إلى تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين الشعوب. جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، وفد متحف اللوفر ـ أبوظبي، يرافقهم رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، محمد خليفة المبارك. ورحب سموه بالوفد، معرباً عن شكره وتقديره للدور الذي يقوم به موظفو المتحف في التعريف بدولة الإمارات. من جانبه، ثمن الوفد دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واهتمامه بالمبادرات والمشروعات الثقافية النوعية، التي تسهم في تعزيز قطاعات السياحة والثقافة والمعرفة في الدولة، وتجسد رؤية الإمارات في نشر التسامح، وتعزيز آفاق التواصل الثقافي. ضم وفد المتحف: وكيل دائرة الثقافة والسياحة، سيف سعيد غباش، ومدير اللوفر - أبوظبي، مانويل راباتيه، إلى جانب موظفين من مختلف أقسام المتحف. يشار إلى أن متحف اللوفر - أبوظبي افتتح خلال شهر نوفمبر 2017، ليكون بمثابة وجهة ثقافية عالمية جديدة تقدمها دولة الإمارات للعالم، يجمع تحت سقفه تراثاً إنسانياً متعدد الثقافات.