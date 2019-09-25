الامارات | أفراح الأحبابي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الأحبابي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال، الذي أقامه حسين على الأحبابي، بمناسبة زفاف نجله سعود إلى كريمة سعود مسعود الأحبابي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة زاخر للأفراح في العين، عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس.