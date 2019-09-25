الامارات | عشاق «باتمان» يحققون رقماً قياسياً في عالم «وارنر براذرز أبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق «باتمان» يحققون رقماً قياسياً في عالم «وارنر براذرز أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت عالم وارنر براذرز أبوظبي رقماً قياسياً جديداً في «غينيس» للأرقام القياسية لأكبر تجمع لأشخاص يرتدون رداء السوبر هيروز، وذلك ضمن فعالية أقيمت بمنطقتي غوثام سيتي ووارنر براذرز بلازا كجزء من الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ80 لشخصية باتمان. وحضر الآلاف من مختلف الأعمار للاحتفال بمرور 80 عاماً على انطلاق المغامرات الشيقة والمثيرة لشخصية باتمان الشهيرة.

واحتشدت منطقتا غوثام سيتي ووارنر براذرز بلازا في عالم وارنر براذرز أبوظبي، بالضيوف الذين تألقوا برداء شخصية باتمان، إذ عمّت أجواء الاحتفال والمرح مع باقة من الأنشطة الترفيهية تضمنت فقرات تفاعلية ولقاءات مع الشخصيات المحبوبة، وغيرها من المفاجآت. وحصل محبو شخصية باتمان على العديد من الهدايا والتذكارات خلال الاحتفال.

وحيا «باتمان» الضيوف، الذين حرصوا على إحياء الذكرى السنوية للشخصية الشهيرة، من خلال الاحتفال بتحقيق رقم قياسي جديد في «غينيس» للأرقام القياسية لأكبر تجمع لأشخاص يرتدون رداء السوبر هيروز. واستكمل الضيوف تجربتهم، من خلال الاستمتاع بأجمل المرافق والألعاب الترفيهية، التي تحتضنها عالم وارنر براذرز أبوظبي. وتعد عالم وارنر براذرز أبوظبي إحدى أكبر المدن الترفيهية المغلقة في العالم، التي ينتقل فيها الضيوف إلى عالم من المغامرات والتجارب الفريدة، ضمن ست مناطق ترفيهية، تشمل «متروبوليس»، و«غوثام سيتي»، و«كارتون جانكشن»، و«بيدروك»، و«ديناميت غالتش»، و«وارنر براذرز بلازا»، مع أكثر من 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً.