الامارات | «يوميات جامعية».. جولة بين قاعات المحاضرات والأحلام

شكرا لقرائتكم خبر عن «يوميات جامعية».. جولة بين قاعات المحاضرات والأحلام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بين قاعات المحاضرات والمختبرات، والساحات التي تكتظ بالطلبة، يتنقل برنامج «يوميات جامعية»، الذي يبث أسبوعياً عبر شاشة تلفزيون الشارقة، ليرصد حكايات عن الحياة الجامعية، والغاية التي قادت الطلبة لاختيار تخصصاتهم، وتتحدث معهم عن أحلامهم وطموحاتهم، في قالب يقرّب الصورة أكثر، ويترك للمشاهدين فرصة عيش تجربة لسنوات ذهبية من العُمر.

وخلال جولتها على مدار نصف ساعة، تلتقط عدسات الكاميرا أبرز التفاصيل وأكثرها تنوّعاً ليوميات الطلبة في مختلف جامعات وكليات إمارة الشارقة، تلتقي معهم، وتتحدث إليهم، يروون بشغف اهتماماتهم وهواياتهم وحبهم لتخصصاتهم، من خلال إلقاء الضوء على أعمالهم ومنجزاتهم الأكاديمية، منهم من هو مستجد، وآخر على أبواب التخرّج، ترشد الراغب في الدراسة للتعرّف إلى هذا العالم الجديد، وتُعيد من كان بها لتلك الذكريات من جديد.

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وقال مخرج البرنامج حيدر تحسين: إن «يوميات جامعية جولة في كلّ ركن وساحة ومرفق وقاعة درس في جامعات الإمارة، تعرّف المشاهدين بيوميات الطلبة وانشغالاتهم الأكاديمية والعملية، وتقدم للمقبلين على الدراسة الجامعية تعريفاً بما يدور في الكليات والمرافق والمختبرات وغيرها، ليتعرفوا عن قرب

إلى هذه الحياة المملوءة بالحكايات، والمواقف، ويختبروا واقعاً جديداً بانتظارهم».

وأضاف «ارتأينا أن نخصص لهذه المرحلة المهمة من حياة الجيل الجديد برنامجاً يوثق للتجربة الجامعية، ليس فقط من الناحية الأكاديمية، بل أيضاً من الجانب الاجتماعي، نظراً لكون الجامعات نواة تحتضن الشباب، وتشكل وعيهم، وتتيح لهم تبادل رؤاهم للمستقبل، وتقوي أواصر الصداقات على قاعدة التناغم الفكري والانسجام في التوجهات المستقبلية». وتابع تحسين: «يشرف على البرنامج فريق متكامل، ونحرص على اختيار الطلبة للتحدث معهم بشكل عفوي، كلّ منهم يحمل في داخله حكايته الخاصة التي يهمنا أن نرويها، فطالب الفنون نزور معه متاحف العالم، ونعيش شغف اللون، وطلبة الإعلام نرى أنفسنا فيهم، عندما كنّا طلاباً على مقاعد الدراسة، والمهندس نلمس من خلاله ازدهار الوطن وعمارته، كلّ منهم مشروع إنسان فاعل في مجتمعه، من هذه الرؤية كرّسنا إمكاناتنا لنكون إلى جانب الطلبة، نروي سيرتهم عن قرب، ونعرّف المشاهدين بتفاصيل بحياتهم».