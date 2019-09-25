الامارات | أعلام سعودية وتمور وفرح في «المركز العالمي أبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن أعلام سعودية وتمور وفرح في «المركز العالمي أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم المركز التجاري العالمي أبوظبي يوماً كاملاً من الفعاليات الاحتفالية باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية. تضمنت الفعاليات عروضاً ثقافية ورقصات تقليدية من التراث السعودي، نشرت أجواء من الفرح في أرجاء المركز التجاري العالمي أبوظبي. وجسدت العروض روح التآخي بين ثقافتي الإمارات والمملكة. وشهد مواطنون ومقيمون وزوار للعاصمة الإماراتية، الذين وجدوا بالمركز التجاري العالمي أبوظبي، تجارب مميزة خلال الفعاليات، وحصلوا على هدايا وأعلام سعودية، إلى جانب الضيافة بالتمور والقهوة السعودية التقليدية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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