الامارات | حفلات عيد ميلاد غير تقليدية.. في «دبي أكواريوم»

شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات عيد ميلاد غير تقليدية.. في «دبي أكواريوم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت «إعمار للترفيه»، باقات متنوعة للاحتفال بأعياد ميلاد الأطفال في مرافقها المتنوعة في دبي. وأعلنت أنه يمكن للأطفال الاحتفال بأعيادهم مع الكائنات البحرية في دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، أو بمشاهدة فيلم سينمائي في ريل سينما، أو تحدي الواقع وخوض مغامرات في مجمع فيرتشوال رياليتي بارك لمنصات الواقع الافتراضي والمعزز، أو ارتداء زي البنّائين في Dig It، أو استكشاف ألعاب تقمص الأدوار في كيدزانيا دبي. وأشارت «إعمار للترفيه» في بيان إلى أنه «يمكن للراغبين في حفلة عيد ميلاد غير تقليدية، تقدم Dig it في سوق الينابيع وجهة مميزة تحاكي مواقع البناء الفعلية»، مضيفة أن باقات أعياد الميلاد في دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية تتضمن الاحتفالات تحت الماء، وحفلة الرحلة المائية، لتضمن للأطفال مغامرة شائقة وأوقاتاً لا تنسى، وهم يحتفلون بالمناسبة بين أكثر من 30 ألفاً من الأسماك والحيوانات المائية الأخرى. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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