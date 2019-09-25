الامارات | بريد الإمارات يحتفي بمهمّة 25 سبتمبر والانطلاقة إلى الفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن بريد الإمارات يحتفي بمهمّة 25 سبتمبر والانطلاقة إلى الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصدر بريد الإمارات، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، مجموعة من الطوابع التذكارية، اليوم، احتفاءً بأول مهمة لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، والتي ستشهد انطلاق هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية. يأتي ذلك بعد مرور 55 عاماً على إصدار المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، طابعاً تذكارياً لرحلة رواد الفضاء الأميركية الأولى إلى الفضاء الخارجي، تحت شعار: «تكريم رواد الفضاء».

وجاءت مجموعة الطوابع التذكارية مكونة من ستة تصاميم، تضم صوراً لرائد الفضاء للمهمة، هزاع المنصوري، ورائد الفضاء البديل سلطان النيادي، بالإضافة إلى مركبة الفضاء «سويوز إم إس»، ومحطة الفضاء الدولية، وشعار مهمّة 25 سبتمبر «طموح زايد»، الذي يظهر رسماً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معنوناً بـ«طموح زايد».