حامل بفستان ذي كتف واحد.. أحدث ظهور لـ"أبو" وزوجته في الجونة

لفت الفنان الشاب "أبو" الأنظار، بظهوره بصحبة زوجته الحامل، خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "حلم نورا"، للفنانة التونسية هند صبري، خلال فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وأطلت زوجة "أبو" بفستان أسود لامع، والذي تميز بأنه بـ"كتف واحد"، وطويل، كما أنه غير منقوش، فيما أطل زوجها ببدلة "مودرن" رمادية، وقميص يحمل اللون الأزرق الفاتح.

وفي سياق متصل، أعرب الفنان الشاب عن سعادته، لقرب زوجته إنجاب مولودتهما الأولى التي اختارا لها اسم داليدا،

وأكد أبو في تصريحات صحفية، صباح اليوم: "أحب البنات وأنتظر قدوم داليدا بفارغ الصبر، لتكون بإذن الله مصدر البهجة في حياتي"، موضحا أنّه موجود في الجونة استعدادا لتقديم أغنية حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي مساء الجمعة المقبل، والتي تحمل اسم "حبيبي يا ليل"، من كلماته وألحانه وتوزيع روبرت كمال.

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وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.