بالقبلات والأحضان... خالد الصاوي يستقبل ليلى علوي على السجادة الحمراء

التقطت عدسة "الوطن" لحظة استقبال الفنان خالد الصاوي، وزوجته، للفنانة ليلى علوي على السجادة الحمراء، بسادس أيام، فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وأظهرت اللقطات، تألق الصاوي، بصحبة نصفه الحلو، ببدلة قاتمة اللون، مع رابطة عنق باللون "الموف" كما ظهرت زوجته بجيب سوداء بيلسيه، مع سترة "فوشيا"، حتى جاءت "علوي" ليتقبلها الثنائي بالأحضان والقُبلات.

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إطلالة ليلى علوي

وتألقت الفنانة ليلي علوي بفستان ذهبي بالكامل، "أوف شولدر" له كاب من نفس اللون، يخلو من التفاصيل الكثير، ولكنه يكشف عن ساقيها كونه شفافا من الأسفل مع تسريحة شعر "ويفي" بسيطة.

كما اعتمدت على حقيبة ذهبية بسيطة، وإكسسوار هادئ بنفس اللون.

انطلاق مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.