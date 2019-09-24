عقب رانيا يوسف.. غادة عادل تتخلى عن حمالة الصدر في سادس أيام الجونة

اتبعت العديد من الفنانات على سجادة مهرجان الجونة، موضة فنانات هوليود، من خلال ارتداء فساتين السهرة، متخليات عن حمالة الصدر، الأمر الذي انتشر في العديد من المهرجانات العالمية، خلال السنوات السابقة.

واليوم، لفتت الفنانة غادة عادل الأنظار حولها عقب دخولها على السجادة الحمراء، برفقة تامر حبيب، بسبب إطلالاتها، التي وصفها الكثيرون بالجريئة.

وارتدت "عادل" فستانا من الستان، متوسط الطول، "تاييبست"، جاء بتصميم "الأوف شولدر"، وتخلت الفنانة عن "حمالة الصدر" حتى بدا جسدها مكشوفًا أسفل الفستان.

واعتمدت غادة على تسريحة شعر "ديل حصان" مع أقراط ألماسية بسيطة، ومكياج هادئ.

وكانت الفنانة رانيا يوسف، أثارت الجدل، هي الأخرى، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والتي خطفت الأنظار بفستان مكشوف زيتي اللون، تميز بفتحاته المتعددة، كما جاء الفستان بظهر مكشوف، وبفتحة هوليودية كشفت عن ساقها كاملة.

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كما تميز الفستان بفتحة "v" واسعة من الجهة العلوية، كاشفة عن جسدها، متخلية عن "حمالة الصدر".

ستايلست: "الموضوع موضة لكن مايمشيش مع كل المصريين"

كانت شيماء الحسيني، خبيرة الأزياء، أكدت أن ارتداء فساتين السهرة دون حمالة صدر، موضة ليست بالجديدة لكنها مستمرة، خاصة بين الأجنبيات.

موضحة أن "المصريات أجسامهن مش (موديل) فلازم يلبسوا حمالات صدر، عشان يظهروا بشكل مميز، أو على الأقل يكون حجم صدورهن مثالي مع الجسم المثالي، ميكونوش عاملين عمليات مكبرة حجم الثدي، عشان ميكونش شكلها مُلفت".

وتابعت: "لازم وقتها تختار حمالة صدر مناسبة لحجمها ولشكل الفستان، ولو حجم الثدي كبير إلى حدًا ما، واتبعت الموضة دي لازم على الأقل الفستان يكون مداري (حلمة الثدي)".

وعن ظهور أغلب نجمات حفل توزيع جوائز الإيمي، أمس، بفساتين دون حمالة صدر، أكدت: "الأمر مُتاح للأجانب، لأن أجسامهن مظبوطة، وأحجام ثديهن لا تتعدى مقاسات الـ 36 أو 38، وده بيسمحلهن يلبسوا فساتين من غير حمالات صدر، وبيكون شكلهم مناسب ومش مُلفت، خصوصًا إنهن مش بيخضعن لعمليات التكبير".

انطلاق مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.

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