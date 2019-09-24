هند صبري تتألق بفستان أسود في سادس أيام مهرجان الجونة

تألقت الفنانة التونسية "هند صبري" أثناء فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي، بفستان أسود، طويل، بأكمام، ودون أكتاف، مجسَّم، وبفتحة هوليوود الشهيرة التي كشفت عن ساقيها.

وارتدت هند اكسسوارات بسيطة، عبارة عن أقراط فضية مستديرة، مع خاتم فضي كبير في يدها اليسرى.

واعتمدت الفنانة مكياج بألوان ترابية حيث مال الـ"آي شادو" لألوان البني والذهبي، كما اختارت أحمر شفاه بني اللون.

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كما ارتدت صبري حقيبة فضية اللون صغيرة، اسطوانية، مع حذاء أسود بكعب عالٍ.

كما ضهرت هند صبري على الـ"رد كاربت" مع صناع الفيلم التونسي الذي شاركت فيه "نورا تحلم".

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

وذهب إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابًا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، حيث تم اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin"، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.