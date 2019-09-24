بـ"حقيبة واحدة".. يسرا وليلى علوي على السجادة الحمراء في سادس أيام الجونة

ظهرت النجمتان يسرا وليلى علوي خلال سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي وهما يمسكن نفس شنطة اليد باختلاف مكان المقبض.

وارتدت الفنانة يسرا فستان أزرق بالكامل ذو أكمام فراشة مرصع بقطع ذهبية متهدل على الأرض يخفي حذائها.

كما ارتدت الفنانة ليلي علوي فستانا ذهبيا بالكامل يخلو من التفاصيل الكثير، ولكنه يكشف عن ساقيها كونه شفافا من الأسفل مع تسريحة شعر بسيطة.

Advertisements

انطلاق مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.