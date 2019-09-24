أسوأ وأجمل إطلالات النجمات في اليوم الخامس من مهرجان الجونة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نرمين الجلاد:

تحرص نجمات الفن خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة على الظهور بإطلالات متنوعة وأنيقة تبرز أنوثتهن، ونجحت بعضهن في اختيار الفساتين المناسبة، بينما لم توفق بعضهن في اعتماد تصاميم تناسب شكل أجسامهن.

ويستعرض لكم "مصراوى" في الصفحات التالية أبرز إطلالات النجمات خلال اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي 2019.

- درة تتألق بإطلالتين:

ظهرت درة في الإطلالة الأولي بفستان طويل، بدرجات اللون الأزرق، بدون أكمام، وأتسم التصميم بقصة الصدر الجريئة، وتميز بعددة طبقات أتت على شكل أجنحة الفراشة، من توقيع "هاس إدريس".

واختارت درة تسريحة الكعكة المنخفضة، واعتمدت مكياج الناعم وركزت على رسمة العيون الفرعونية بالآيلاينر مع الروج الحيادي.

أما في الإطلالة الثانية ارتدت فستاناً قصيراً، أتسم بالألوان الزاهية، بصيحة الأكمام الواسعة وبنقشات الورود. وفضلت اعتماد حذاء رياضي مسطح، ونسقت مع الفستان حقيبة كروس باللون الأسود، واحتفظت بنفس المكياج وتصفيفه الشعر.

-إطلالة لقاء الخميسي تثير الجدل:

أثارت لقاء الجدل باعتمادها صيحة المونوكروم في اليوم الرابع، إذ ارتدت فستانًا لامعًا، باللون الذهبي البراق، وأتسم التصميم بقصة الكب، وبطبقة كشاكش على أطراف الفستان من الأسفل، واعتمدت كلاتش وحذاء وإكسسوارات بنفس لون الفستان.

واختارت تصفيفه الشعر المبلل، ومكياج قوى بالألوان الترابية، ورسمة عيون سموكى. ولكن تصميم الفستان أبرز منطقة البطن بشكل واضح، وجعل إطلالتها غير موفقة.

أما في اليوم الخامس اختارت فستان باللون البنفسجى، بدون أكمام، وتميز الفستان بتصميمه الواسع والمرفق بطبقات الكشاكش من الأسفل، وخطوط طويلة باللون الموف زينت الفستان بالكامل، واختارت تصفيفه الشعر الكلاسيكية.

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-صبا مبارك بإطلالة مختلفة:

اعتادت صبا من بداية فعاليات المهرجان ارتداء الفساتين الكلاسيكية الناعمة، ولكنها هذه المرة تخلت عن ذلك، وظهرت بلوك حيوى، إذ ارتدت كروب توب كب باللون الأبيض، بصيحة "هاف ستومك"، وبنطلون "high waist"، بقصة الأرجل الواسعة.

وأكملت الإطلالة باعتماد كلاتش باللون الفضي، وإكسسوارات بدرجات الذهبي مكونة من عقد "Choker"، وأسوار ضخم، واختارت تصفيفه الشعر الويفي المبلل " wet look".

-أروى جودة بإطلالة كلاسيكية:

اختارت أروى كروب توب بدون أكمام باللون الأبيض، وجوب "هاى وست"، مزينة بالريش باللون البيج، وأكملت الإطلالة باعتماد تصفيفه الشعر الرفوع للخلف.

- هند عبدالحليم بإطلالة غير موفقة:

ظهرت هند بفستان باللون الأصفر، بتوقيع مصممة الأزياء ملك العزاوى، وتميز التصميم بتنورة واسعة من الشيفون الشفاف، وقصة جريئة من الأعلي عبارة عن ياقة وطبقات عديدة من التول بلون جسمها، مما جعل إطلالتها غير موفقة بسبب ظهور طبقات التول بشكل مبالغ فيه.

واعتمدت تصفيفه الكعكه المنخفضة، ومكياج ناعم، ونسقت مع الإطلالة حقيبة كروس.

- ميساء مغربي تتألق بالفوشيا:

ارتدت ميساء مغربي فستانًا ميرماد باللون الفوشيا "أوف شولدر" وتميز بقصة ضيقة عند الخصر، وفاتحة ساق عالية، وقصة كلاسيكية عند منطقة منطقة الصدر.

واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع من الأمام والمنسدل للخلف، ومكياج ناعم وركزت على إبراز عيونها برسمة السموكي، مع الشفاه باللون الزهري الحيادي.