أول طفلة تلقي كلمة في الأمم المتحدة.. 7 معلومات عن السويدية جرجيتا ثونبرج

صدمت الناشطة البيئية جرجيتا ثونبرج، أمس الاثنين، زعماء وقادة العالم، وذلك خلال كلمتها، التي ألقتها في قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ، حيث وجهت لهم اتهامًا بالإخفاق في اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة التغير المناخي، قائلة لهم: "لقد سرقتم أحلامي وطفولتي بكلماتكم الفارغة".

وقالت ثونبرج، بصوت مرتجف تأثرا: "الأمر برمته خطأ، ما كان ينبغي أن أكون هنا، يتعين أن أعود للمدرسة في الجانب الآخر من المحيط بينما تأتون جميعكم لنا معشر الشباب بالأمل، كيف تجرؤون؟".

وتستعرض "هُن" في التقرير التالي أبزر المعلومات عن الطفلة جرجيتا .

-عمرها 16 عاما لأم مغنية أوبرا ووالد ممثل في السينما السويددية.

-حظيت بلقب أهم امرأة في السويد لعام 2019 وذك خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

-في إبريل 2019 شاركت ثونبرج في مظاهرة "الانتفاض من أجل المناخ" خارج البرلمان الأوروبي في بروكسل.

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-في 2018 أعلنت ثونبرج بأنه قد "تم تشخيصها بمتلازمة أسبرجر "واصفة ذلك بـأنه "قوى خارقة"

-بدأت ثونبرج التغيب عن المدرسة أيام الجمعة قبل عام للاحتجاج خارج البرلمان السويدي، حتى أصبحت شخصية بارزة في دولتها.

-احتجاجات ثونبرج أدى إلى تشكيل حركة عالمية للمناخ تعرف باسم "أيام الجمعة من أجل المستقبل".

-كلمتها أمس لم تكن الأولى بل ألقت كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2018 .