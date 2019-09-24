في الجونة.. علا رشدي وأحمد داود وجهان لإطلالة واحدة

من بين الثنائيات الفنية التي ظهرت على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، حرص النجمان أحمد داود وزوجته علا رشدي منذ الإطلالة الأولى لهما على أن يظهرا بملابس فيها نوع من التطابق من حيث الشكل.

وتستعرض "هُن" في التقرير التالي التوافق في الإطلالات بين داود وزوجته:

البداية كانت خلال حفل الافتتاح عندما ظهرت علا بفستان أحمر من "التُل والشيفون"، منفوش قليلًا، ذو فتحة هوليوود، كاشفا ساقها كاملة، كما جاء مكشوفًا من جهة الصدر، ودون أكمام، وإلى جانبها داوود ببدلة سوداء كلاسيكية مع "بيبيون" عنق بسيط، وحذاء أسود لامع.

وفي أحد الإطلالات ظهرت علا بفستان أسود كامل مفتوح فتحة v الكاشفة عن منطقة الصدر وإلى جوارها زوجها يرتدي بدلة سوداء بالكامل.

كما ارتدت علا فستان آخر أبيض ينتشر علي صدره خيوط ملونة مفتوح من الصدر وبجوارها داوود يرتدي قميص جينز فضي مع قميص أبيض، وبنطلون أسود وحذاء سيفتي فضي كذلك.

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واليوم خلال فاعليات المهرجان ظهر داود وزوجته علا بإطلالة متجانسة كذلك بعد أن ارتدت الأخيرة بدلة خضراء بالكامل في حين ارتدى داود قميص أبيض وأعلاه سديري ورابطة عنق .

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.