خيانة من أقرب صديقة.. الاعتداء على فتاة كويتية بعد "حبة ليريكا"

لم تتوقع فتاة كويتية أن الخيانة ستأتي من أقرب الناس إليها وهي صديقتها التي خدعتها لاستدراجها إلى حفل لتتعرض فيه إلى الاغتصاب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، كشفت فتاة كويتية تبلغ من العمر 22 عامًا، أن صديقاتها دعتها لحضور حفل، مؤكدة لها أن الحفل "محترم".

قامت صديقتها التي دعتها إلى الحفل بتقديم حبة ليريكا، وعقب تناولها غابت عن الوعي مباشرة، لتكتشف عقب استيقاظها أنها تعرضت للاغتصاب.

واكتشفت الفتاة لاحقًا، بحسب قولها، أنها "تعرضت للافتراس من قبل شخص مجهول يرجح أنه الصديق الخاص لصديقتها".