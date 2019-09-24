بعد زواجها من "طليق ياسمين".. ريهام حجاج توجه رسالة خاصة للمطلقين

بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، نشرت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة، حملت رسالة للرجال عقب الطلاق.

وتضمنت الصورة، رسالة للآباء الذين يتخلون عن زوجاتهم، وأولادهم مع نزع مسؤولياتهم أيضًا.

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وعلقت "ريهام" على الصورة، قائلة: "كل يوم بشوف ستات شايلة شيلة رجالة!!، أرجو من كل راجل رامي مسؤولياته يفتكر إن كلكم راع و كل راع مسؤول عن راعيته، اللي بترميه دا حتة منك وهتتسأل عنها".

واختتمت: "ربنا يكون في عون كل الستات اللي شايلين".

زواج ريهام حجاج من محمد حلاوة

⁩أعلنت الفنانة ريهام حجاج، عن زواجها، منذ عدة أشهر، وذلك عقب يومين من عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، من خلال نشرها صورة على "إنستجرام"، تضمنت أن حلاوة وريهام، تزوجا مؤخرا زواجا رسميا شرعيا بعد طلاق حلاوة للفنانة ياسمين عبد العزيز منذ عام، الذي لم يجر إعلانه وهي الطلقة الثالثة التي لا رجوع فيها بينهما، ولم تكن الفنانة ريهام حجاج سبب الطلاق الثالث، كما أشيع ولم تكن كذلك هي السبب في الطلاق الأول، أو الثاني خلال الأعوام الأخيرة.

وكانت ياسمين عبدالعزيز، أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، في بيان رسمي، في نوفمبر الماضي، تضمن أنها انفصلت بشكلٍ رسمي، قبل عام تقريبًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

فيما أكد مصدر مُقرب لياسمين لـ"هن"، أن "حلاوة" حاول إقناع الأخيرة بعدم الطلاق رسميًا، ولكنها رفضت الرجوع، مُصرة على الانفصال نهائيًا، بعد زواجه من الفنانة الشابة ريهام حجاج.