سارة نخلة عن طليقها أحمد عبدالله: "كنت زي روقة وبغسله رجله بالمية والملح"

يبدو أن مشهد الفنانة شيرين عبد الوهاب، مع زوجها حسام حبيب حفلها الأخير، والتي قبلت فيه يد "حبيب" أمام الجماهير، دفع الفنانة السورية سارة نخلة، للحديث عن أدق تفاصيل زواجها "غير الموفق" من أحمد عبد الله، وذلك على الرغم من انفصالهما منذ عدة أشهر، بعدما استقبلت النيابات ومحكمة الأسرة قصتهما.

ونشرت "سارة" عبر حسابها الشخصي على "الإنستجرام" مقطع من حفلة شيرين، عبر حسابها على "الإنستجرام"، مُعلقة: " للناس القريبة مني والعارفيني أكيد عارفين إني مش بحور، ومش معنى إني بنصح البنات تبقى قوية يعني إني بنت مفترية خالص بس أنا اتلسعت من الشوربة فبقيت انفخ في الزبادي".

وعن موقف شيرين وحبيب، قالت: "تعقيبا على الصورة دي، و عشان أنا عندي كمية تصالح مع النفس أكتر مما تتوقعوا، لأني اتربيت على كدا واتربيت إن راجل البيت يعني الحنية والاحتواء، فأنا شايفة إن شيرين ست الستات و بنت ناس ومحترمة جدا، والراجل الحنين ابن الأصول رجليه تتباس مش بس ايده وقدام الناس كلها".

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وتابعت: "العلاقة بين الزوجين لو حصل فيها خيانة أو عدم احترام فالأحسن إنها تنتهي بسرعة، الود والاحترام و الحنية والاهتمام برأيي أهم من الحب ألف مرة، أنا عن نفسي كنت روقة في نفسي أوي، وزي ما بقف قدام الكاميرا وبمثل مع ناس محترفين ومخرجين عباقرة، أنا بقعد عند طشط المية والملح وبغسل رجلين جوزي بعد ما ييجي من شغله وأبقى مبسوطة أوي بجو آه ونص اللي عملاه وأعمله مساج وأبقى طبخاله لقمة حلوة وقبل ما ينام لازم أقوله إنت راضي عني ويقولي آه الله يرضى عليكي ولو مش راضي أفضل أزغزغه لغاية ما يرضى".

وأضافت: "أصل الراجل مهما كان حابب شخصيتك القوية مع الناس ووسط زمايلك يحب دايما يشوفك ضعيفة قدامه وتابعة ليه على طول يعني برا البيت خليكي عاملة ناظرة وفي البيت تلميذة".

واستطردت: "شيرين زينا بنت جدعة وطيبة جدا لقيت الراجل الّلي احتواها ودعمها مش راجل بيكسر من مقاديفها وبيقل منها.. راجل جنتل شايف إن نجاح مراته نجاح ليه والعكس صحيح.. أنا مش من البنات اللي تقولك إيه دا وأبوس أيده ليه خير انشالله هو بابايا.... آه باباكي وحتى باباكي مش هايبقالك والبنت المتربية صح أبوها نفسه هايقولها كدا.... أما لو في راجل عملتيله كل ما سبق وحطيتيه على دماغك وخان عشرتك وصبرك وقلة حيلتك وما طمرش فيه عادي جدا الطشط بالماية والملح الّي فيه يتقلب عليه عادي جدا عشان إحنا ولايا والّلي ييجي على ولية عمره ما يكسب صدقيني، بوسي إيديه صبح وليل ولو هو ابن أصل هايشيلك بعنيه ولو واطي محكمة الأسرة كبيرة وبتساع ملايين".

حبس الفنان أحمد عبد الله بسبب سارة نخلة

وكانت قضت محكمة جنح أكتوبر، مؤخرًا، بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة الفنانة السورية سارة جهاد نخلة.

وكانت ذات المحكمة أصدرت حكما غيابيا بمعاقبة أحمد عبدالله، بالحبس لذات المدة، ثم قام بعمل معارضة على الحكم، وصدر بحقه الحكم المتقدم "حضوريا".

وقال المحامي عاصم قنديل، دفاع سارة نخلة، لـ"الوطن"، إن الحكم الصادر لصالح موكلته حضوريا، وحضور "أحمد عبد الله" الاستئناف أصبح وجوبيا.