في يوم ميلادها.. ريهام حجاج لزوجها: "أسعد عيد لأنني بين ذراعيك"

عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي عبر إنستجرام، نشرت الفنانة ريهام حجاج، صورتين لها، خلال احتفالها بعيد ميلادها، موجهة خلاله رسالة رومانسية لزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وهو طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز.

واختارت الفنانة الشابة الظهور بأزياء كاجوال "أوف شولدرز"، والتي تميزت بأنها فاتحة اللون، مزينة بالعديد من النقوش الملونة.

وظهرت "حجاج" خلال احتضانها لزوجها، معلقة باللغة الإنجليزية: "هذا أسعد عيد ميلاد بالنسبة لي، لأنني بين ذراعيك، أحبك بشدة".

كما نشرت صورة أخرى لكعكة عيد ميلادها الحاملة لصورتها، ومدون عليها بالإنجليزية: "عيد ميلاد سعيد رورو".

تفاصيل عيد ميلاد ريهام حجاج

قال مصدر مقرب من ريهام حجاج لـ"هن"، إنها عقدت عيد ميلادها الحالي بحضور عدد محدود، مضيفا أنها ستحتفل به مجددا عقب انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، فى كافيه شهير في منطقة السادس من أكتوبر بحضور الأصدقاء والمقربين فقط.

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زواج ريهام حجاج من محمد حلاوة

⁩أعلنت الفنانة ريهام حجاج، عن زواجها، عقب يومين من عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، من خلال نشرها صورة على "إنستجرام"، تضمنت أن حلاوة وريهام قد تزوجا مؤخرا زواجا رسميا شرعيا بعد طلاق حلاوة للفنانة ياسمين عبد العزيز منذ عام، الذي لم يجر إعلانه وهي الطلقة الثالثة التي لا رجوع فيها بينهما، ولم تكن الفنانة ريهام حجاج سبب الطلاق الثالث، كما أشيع ولم تكن كذلك هي السبب في الطلاق الأول، أو الثاني خلال الأعوام الأخيرة.

وكانت ياسمين عبدالعزيز، أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، في بيان رسمي، في نوفمبر الماضي، تضمن أنها انفصلت بشكلٍ رسمي، قبل عام تقريبًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

فيما أكد مصدر مُقرب لياسمين لـ"هن"، أن "حلاوة" حاول إقناع الأخيرة بعدم الطلاق رسميًا، ولكنها رفضت الرجوع، مُصرة على الانفصال نهائيًا، بعد زواجه من الفنانة الشابة ريهام حجاج.