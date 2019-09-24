مصممة أزياء بوسي شلبي لـ"هن": أغلب الفساتين من الأقمشة المشغولة يدويا

تألقت الإعلامية بوسي شلبي، بإطلالة مختلفة خلال مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بفستان أحمر قصير، من توقيع المصممة الإماراتية منى المنصوري، والتي خطفت من خلاله الأنظار.

وقالت المصممة منى المنصوري، في تصريح لـ"هُن"، أن تصميم الفستان الذي ظهرت به بوسي يتسم بالأناقة والرقي، لكونه من أنواع الأقمشة المشغولة يدويًا بالسيراميك القرميدي بنظام الشك اليدوي".

وأضافت المنصوري، "أن التصميمات التى تقدم لمثل هذه المهرجات يكون لها طبيعة خاصة وتحتاج إلى مجهود كبير، لإنتاج قطعة فنية متميزة تختلف عن الباقين لأن مثل هذه المهرجات السينمائية يكون فيها مباريات جانبية بين نجوم الفن والاعلام من ناحية ومصممى الأزياء من ناحية أخرى من خلال الفساتين، التي يجري ارتداؤها لأن الأضواء تكون مسلطة على النجوم بصورة كبيرة".

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واختتمت حديثها لـ"هُن"، بأنه "يتم متابعة كل صغيرة وكبيرة في المهرجان من خلال القنوات التليفويونية وصفحات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وانطلقت فعاليات "الجونة السينمائي" في نسخته الثالثة، الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".