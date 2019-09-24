الامارات | معرض العين للكتاب ينطلق وسط 62 ألف عنوان

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض العين للكتاب ينطلق وسط 62 ألف عنوان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ 11 من معرض العين للكتاب الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل في مركز العين للمؤتمرات.

ويشارك في «العين للكتاب» الذي افتتحه الشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، 115 عارضاً يقدمون 62 ألف عنوان من الكتب والمراجع العلمية والأدبية باللغتين العربية والإنجليزية مع الاهتمام بالكتب والأنشطة الموجهة للطفل والناشئة.

وتفقد الشيخ هزاع بن طحنون أجنحة دور النشر المشاركة، واطلع على أبرز الإصدارات والكتب المتنوعة. واطلع على الأنشطة التطبيقية والتفاعلية العملية والترفيهية التي تتميز بها دورة هذا العام، ومن بينها مجموعة من ورش العمل الموجهة إلى الناشئة إلى جانب باقة من العروض الموسيقية ذات الطابع التثقيفي التي ينظمها مركز القطارة للفنون، بمشاركة نخبة من الكتاب والفنانين والمثقفين الإماراتيين والمقيمين.

وأثنى الشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان على تنظيم معرض العين للكتاب والذي يلعب دوراً مهماً في تعزيز صناعة النشر المحلية ودعم جهود الناشرين في الإمارات، وتسليط الضوء على القراءة باعتبارها أداة لبناء المجتمع وتعزيز الوعي العام.

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وقال: «المعرض يعكس الازدهار الذي يشهده المشهد الثقافي في الدولة في ظل الاهتمام الرسمي بدعم الثقافة والتعلم لبناء أفراد على وعي عميق بما يحدث حولهم، وبما يعزز من مساهمتهم في الحياة العامة»، معتبراً أن المعرض يعد إضافة مهمة لمنطقة العين التي تتميز بتاريخها العريق ومكوناتها التراثية والثقافية المهمة، ومكملاً فكرياً للعين، إذ يجتمع تحت سقفه أهم الكتاب الإماراتيين للنقاش والحوار وتقديم نتاجاتهم الابداعية للجمهور.

ويقدم معرض العين للكتاب طوال فترة انعقاده ورش عمل وجلسات نقاش، وبرامج متنوعة وفعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية تتجاوز 310 فعاليات تتوزع على مدى أيام المعرض العشرة.