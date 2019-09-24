محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: "في يوم ما، وتحديدًا عام 2005، كنت استحم، وسمعت صوت يقول 'أكرهك'"، بهذه العبارة بدأت إسمي ويجون وانج حكي رحتلها مع الشيزوفرينيا.. للمزيد اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر فتاة تروي معاناتها مع الشيزوفرينيا: "أتخيل زوجي يضع السم في الشاي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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