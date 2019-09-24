11 نصيحة للتعامل مع تساقط الشعر خلال العلاج الكيميائي

يعد العلاج الكيميائي من مرض السرطان، أكثر المراحل صعوبة نفسيا وجسديا، نظرا لما يسببه من تساقط خصلات الشعر، ولعل هذا الأمر أكثر إزعاجا للسيدات منه للرجال بسبب مظهرهن سواء داخل المنزل أو خارجه.

وفيما يلي بعض النصائح بحسب موقع "ويب مد"، الطبي التي من شأنها أن تساعدك خلال تلك الفترة الصعبة.

الحصول على معلومات عن الأدوية

لن تؤثر جميع الأدوية على شعرك بنفس الطريقة. يسبب البعض فقط ترقق الشعر تدريجيا. البعض الآخر قد يسبب تساقط شعرك في كتل. اجعلي تساقط الشعر أقل مخافة من خلال سؤال طبيبك عما سيحدث بالضبط.

تحدثي مع العائلة

قد يكون الأطفال خائفين أو حتى محرجين من تساقط شعرك. دعهم يعرفون ما يمكن توقعه ولماذا علاجك مهم للغاية. كلما كان إيجابيًا، كان رد فعلهم أفضل.

التعامل مع الشعر

لإبطاء تساقط الشعر، ابتعدي عن الشامبو الذي يحتوي على روائح قوية أو كحول أو حمض الساليسيليك. لا تلوني شعرك، لا تستخدمي بكرات، أو مكواة تجعيد، أو مكاوي الفرد.

استخدم فرشاة ناعمة الشعر، وبدلاً من استخدام مجفف الشعر، دعي شعرك يجف.

قصات قصيرة للشعر

القصات القصيرة يمكن أن تجعل شعرك يبدو أكثر كثافة وأكمل، وإذا اخترت حلاقة رأسك، فاستخدم ماكينة حلاقة كهربائية أو قم بها في صالون.

العناية بشرتك

عندما تفقد شعرك، قد تصبح فروة رأسك طرية أو تشعرين بالحكة. بعض الناس يشعرون بالإحساس بالوخز. يمكن أن يساعد الشامبو والبلسم المرطب، كما سيساعدك غسول لطيف على فروة رأسك.

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غطاء الرأس

وشاح أو قبعة عندما تخرجين سوف تحميك من البرد. إذا اخترت عدم ارتداء واحدة، لا تنس أن تضع واقٍ من الشمس على فروة رأسك للحماية من حروق الشمس.

شعر مستعار

إذا قررت ارتداء واحدة، اختاريها في بداية علاجك، حتى تتمكن من مطابقة لون شعرك الطبيعي وملمسه وأسلوبه.

إكسسوارات

استخدمي الأقراط والأوشحة الجديدة، لإضفاء مظهر جديد على شكلك في حالة تساقط الشعر.

تبريد فروة الرأس

وهي تقنية مستخدمة، حيث يقلل الغطاء الضيق المليء بالهلام البارد، من تساقط الشعر لبعض الأشخاص.

تضيق درجة الحرارة الأوعية الدموية تحت فروة الرأس، ما يحد من كمية الدواء التي تصل إلى بصيلات الشعر.

تحدثي بما تشعرين

من الطبيعي أن تشعري بالقلق أو الاكتئاب أو الوعي الذاتي بفقدان شعرك. وغالبًا ما تواجه النساء وقتًا أكثر صعوبة من الرجال.

يمكن لفريق الدعم أن يوصلك مع الآخرين الذين يمرون بنفس الشيء. يمكنهم مشاركة مشاعرك وتقديم المشورة.

كوني صبورة

يلاحظ معظم الناس أن شعرهم ينمو مرة أخرى في غضون بضعة أسابيع إلى أشهر بعد الانتهاء من العلاج الكيميائي. في كثير من الأحيان، يكون لونًا أو نسيجًا مختلفًا، ولكن هذا التغيير يكون مؤقتًا في العادة.