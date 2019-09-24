أعراض التصلب اللويحى.. الأسباب والعلاج

يرتبط مرض التصلب اللويحى "MS" بجهاز المناعة، إذا يقوم بإتلاف الغشاء المحيط بالأعصاب، وهذا التلف أو التآكل للغشاء يؤثر سلبا على عملية الاتصال ما بين الدماغ وبقية أعضاء الجسم.
أعراض التصلب اللويحى
احيانًا من الصعب تشخيص مرض التصلب اللويحي في مراحله الأولى، لأن الأعراض غالبًا تظهر ثم تختفى، وقد يظهر في أي عمر، لكنه في العادة يبدأ بالتطور في سن ما بين الـ 20-40 عامًا، كما ذكر موقع "Health Life "، ومن اعراضه الشائعة.
التهاب العصب البصري.
رؤية مزدوجة أو ضبابية.
أوجاع وحكة في أجزاء مختلفة من الجسم.
الإحساس بما يشبه ضربة كهربائية لدى تحريك الرأس حركات معينة
رعاش.
فقدان التنسيق بين أعضاء الجسم أو فقدان التوازن أثناء المشي.
تعب.
دوخة.
أسباب الإصابة بالمرض
السن
قد يظهر التصلب اللويحي في كل الأعمار، إلا أنه يبدأ بالظهور والتطور، بشكل عام، في سن ما بين 20 – 40 عاما.
عوامل وراثية
احتمال الإصابة بمرض التصلب اللويحى يزداد عند وجود أفراد من العائلة مصابين، أو أصيبوا، بمرض التصلب اللويحي. على سبيل المثال، احتمال الإصابة بمرض التصلب اللويحي عند شخص يعاني (أو عانى) أحد والديه أو إشقائه من المرض هو 1%، 3%، مقابل 1% فقط عند الأشخاص الآخرين.
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