إطلالة كلاسيكية رائعة للنجمة هند صبري

نشرت الفنانة الشابة هند صبري صور جديدة عبر صفحتها الخاصة انستجرام

وبإطلالة كلاسيكية رائعة خطفت قلوب متابعيها ، حيث ظهرت النجمة الجميلة مرتدية بنطلون ازرق وقميص اوف وايت ونظارة سوداء لتسحر قلوب جمهورها

تفاعل معها عدد كبير من المتابعين والمحبين للنجمة الجميلة الذين أبدوا اعجابهم بإطلالتها الرقيقة كما تبادلوا التعليقات معها حبا وتقديرا لها وكان أبرز التعليقات ، "القمر المنور" ، "والجميلة دايما مختلفة" .

يذكر أن هند صبري شاركت في فيلم "الفيل الازرق "مع النجم كريم عبدالعزيز والذى يعرض حاليا فى دور السينما وحقق نجاحا كبيرا .

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