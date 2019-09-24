تألقي في الجامعة على طريقة النجمات الشابات



تنعكس أناقتك في الجامعة، وارتداؤك لملابس مريحة، على ثقتك بنفسك، وعلى نفسيتك أيضاً.

إذا كنتِ في حيرة بشأن تنسيق ملابسك، واختيار الألوان والموديلات التي تناسب الأيام الطويلة وكثرة الحركة، نقدم لكِ مجموعة من إطلالات النجمات الشابات، لتستلهمي منها ما يناسبك كما نشرتها مجلة روتانا:

البلوزات الواسعة من الجينز هي الخيار الأول للفتيات في الجامعة. نسقي الجينز الأزرق مع بلوزات فاتحة على طريقة ميار الغيطي واشعري بالحرية.

أو يمكنك اعمتاد إطلالة هنادي مهنى في هذه الصورة للأيام الطويلة.

والقميص الأبيض قطعة مهمة تناسب مختلف الإكسسوارات وألوان البنطلونات.

كما يمكنك تنسيق القميص الأبيض مع بنطلون فضفاض على طريقة الفنانة رحمة حسن.

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من قال إنه لا يمكنكِ ارتداء الملابس الرياضية Jump Suit في الجامعة؟ اختاري فقط موديل يناسبك كما فعلت حلا الترك.

ولإطلالة عملية مثل هنا الزاهد في هذه الصورة، اختاري من موديلات البنطلونات القماش ما يريحك.

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