توقعات الأبراج عاطفيًا للأسبوع الثالث من أيلول 2019 "الحوت" عبر عن مشاعرك

توقعات الأبراج على الصعيد العاطفي للاسبوع الثالث من شهر سبتمبر/ايلول 2019، وما الذي يخبئه هذا الأسبوع من توقعات عاطفية لجميع الأبراج في الفترة الممتدة بين 15 لغاية 21 أيلول/سبتمبر، سنطلعك عليها في السطور الآتية:

أبرز توقعات الأبراج للاسبوع الثالث من أيلول/سبتمبر 2019 عاطفياً

برج الحمل: 21 آذار – 20 نيسان

مواجهة «فينوس» و«عطارد» تشعل النار في علاقاتك عاطفياً واجتماعياً. تحكّم في مشاعر الغليان التي تنتابك مع البعض، ومع ذلك هناك فرصة لقضاء أوقات عائلية وعاطفية مميزة ودافئة يوم السبت ومن الثلاثاء للخميس.

برج الثور: 21 نيسان- 20 أيار

«المريخ» بمنزل الحب يساعدك على تخطي الخلافات مع من تحب أو شريك حياتك، إذا انخفضت معنوياتك يومي الثلاثاء والأربعاء، قاوم وتجنب الانخراط في ارتباطات عائلية فوق طاقتك، وكن عادلًا وشفافًا اجتماعيًا.

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برج الجوزاء: 21 أيار ـ 21 حزيران

«فينوس» و«عطارد» في منزل الحب يجعلانك ساحرًا وجذابًا، وتتألق بمظهر وحضور رائع. كما أن الوقت مناسب للقاءات عاطفية واجتماعية موفقة، لكن عائليًا حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بالأهل والأقارب طوال الأسبوع.

برج السرطان: 22 حزيران –22 تموز

«فينوس» و«عطارد» غاضبان. احترس من خلافات مع الأهل والأحباب والأصحاب، ومع ذلك تحسن التصرف يوم الأحد والإثنين والخميس والجمعة.. في هذه الأثناء تتحمل مسؤولياتك على أكمل وجه وتؤثر في جميع من حولك.

برج الأسد: من 23 تموز – 22 آب

«فينوس» و«عطارد» في منزل العلاقات يجعلانك أكثر لباقة ودبلوماسية، تعرف كيف تفتن الجنس الآخر، وقد يدعمك أصدقاء مخلصون، فقط تجنب الانزلاق في نشاطات أو أقوال غير مدروسة يوم الأحد والإثنين والخميس والجمعة.

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برج العذراء: 23 آب ـ 22 أيلول

الأحد والإثنين: يدعمك الأصدقاء وتجمعك بهم نشاطات ممتعة وإذا كنت خاليًا قد تتحول علاقة صداقة لحب. الخميس والجمعة: الفلك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخر، فقط تجنب الزهو بنفسك وبإنجازاتك يومي الثلاثاء والأربعاء.

برج الميزان: 23 أيلول – 23 تشرين الأول

«فينوس» و«عطارد» في برجك يمنحانك تألقًا وجاذبية. تحيط من حولك بمشاعر دافئة، وتبدو مستعدًا لعقد صداقات جديدة وتوطد علاقتك بالأصدقاء، قاوم التوتر وتجنب الصدام مع البعض يوم الأحد والإثنين والخميس والجمعة.

برج العقرب: 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

هذا الأسبوع تميل لبناء حياتك الخاصة على أسس من التفاهم والود. كما أن الأفلاك تعدك بمفاجآت عاطفية حلوة وتوافق مع من تحب، كن مستعدًا للتعامل بمرونة اجتماعيًا وعائليًا يومي الثلاثاء والأربعاء.

برج القوس: 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

«فينوس» و«عطارد» بمنزل الأصدقاء يمدانك بالحيوية والمشاعر الدافئة، والوقت مناسب للتجديد والانطلاق مع الأحباب. تجنب العناد يومي الخميس والجمعة، وإذا كنت متزوجًا كن مستعدًا يوم السبت لإجابة طلبات الطرف الآخر.

برج الجدي: 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

«فينوس» و«عطارد» في وضع معاكس وقد يتسببان لك في خلافات عاطفية واجتماعية.. عليك أن تكون أكثر مرونة، وتمهل في أحكامك وانتقادك لشركاء الحياة وكن متفهمًا، ومن الثلاثاء القادم الوقت مناسب لإصلاح علاقاتك.

برج الدلو: 20 كانون الثاني – 18 شباط

تقدم ما بوسعك لإسعاد من تحب، وتقضي أوقاتًا عاطفية واجتماعية هانئة، لكن إذا كنت متزوجًا تحكّم في حساسيتك وانفعالاتك يومي الثلاثاء والأربعاء وحاول أن تتحدث بهدوء مع شريك حياتك لتقرب المسافات بينكما.

برج الحوت: 19 شباط – 20 آذار

هذا الأسبوع تعبّر عن مشاعرك بحرية وجرأة، وتبعث الحماس فيمن حولك، وإذا كنت خاليًا تتجاوب مع من يطرق قلبك، لكن إذا كنت متزوجًا فإن علاقتك بشريك حياتك تحتاج منك لتفهم ولعناية جادة.

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