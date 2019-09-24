منها النودلز.. 5 أطعمة غير صحية يتناولها طفلك يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يحتاج الأطفال إلى تناول الخضروات والفواكه والبقوليات والأسماك لنمو الجسم بشكل سليم، في حين تقدم بعض الأمهات وجبات سريعة شهية للصغار لسد الجوع خلال اليوم.

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