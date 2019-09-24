بـ"أبيض في أبيض وسبحة".. شاهد إطلالة شيرين في حفلها بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال إحيائها حفلًا غنائيًا ضخمًا في جدة مساء الإثنين، ضمن مشاركتها في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي.

واختارت شيرين لإطلالتها على المسرح فستانًا أنيقًا باللون الأبيض، تزيّنة التطريزات الفاخرة ويعلوه كاب من الشيفون بنفس اللون من نيكولا جبران، بحسب ما ذكرت مجلة "فوج".

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وضعت شيرين في يدها سبحة أثناء تصوريها قبل صعودها إلى المسرح، وتوشّحت بشال يحمل علم السعوديّة، عندما أرادت الحديث عن السعودية في يومها الوطني، إذ غالبتها دموعها على المسرح، وهي تقول "اسمحولي اتكلم عن الوطن عشان الوطن غالي، أخذت على نفسي عهد إني ما اتكلمش، وما أقولش أي حاجة بحس فيها لكن إحنا في وضع لازم نقول فيه كلمة حق".

شيرين نفت أخبار حملها أمام الجمهور في هذا الحفل، وقررت الاستعانة بزوجها أثناء حديثها؛ لأزمات عدّة بسبب زلات لسانها المتكررة.