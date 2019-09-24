محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال إحيائها حفلًا غنائيًا ضخمًا في جدة مساء الإثنين، ضمن مشاركتها في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي.
واختارت شيرين لإطلالتها على المسرح فستانًا أنيقًا باللون الأبيض، تزيّنة التطريزات الفاخرة ويعلوه كاب من الشيفون بنفس اللون من نيكولا جبران، بحسب ما ذكرت مجلة "فوج".
وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وضعت شيرين في يدها سبحة أثناء تصوريها قبل صعودها إلى المسرح، وتوشّحت بشال يحمل علم السعوديّة، عندما أرادت الحديث عن السعودية في يومها الوطني، إذ غالبتها دموعها على المسرح، وهي تقول "اسمحولي اتكلم عن الوطن عشان الوطن غالي، أخذت على نفسي عهد إني ما اتكلمش، وما أقولش أي حاجة بحس فيها لكن إحنا في وضع لازم نقول فيه كلمة حق".
شيرين نفت أخبار حملها أمام الجمهور في هذا الحفل، وقررت الاستعانة بزوجها أثناء حديثها؛ لأزمات عدّة بسبب زلات لسانها المتكررة.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"أبيض في أبيض وسبحة".. شاهد إطلالة شيرين في حفلها بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.