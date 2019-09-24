الشرطة السعودية تلقي القبض على رجل ضرب فتاة في الشارع

ألقت الشرطة السعودية، أمس الإثنين، القبض على رجل قام بالاعتداء بالضرب على فتاة في الشارع بطريقة وحشية، وهو الأمر الذي أثار غضب الرواد على موقع "تويتر" من قبل السعوديين.
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، "إن وحدة الرصد في النيابة تتبعت مقطع الفيديو المصور، الذي يظهر قيام الرجل بالاعتداء بالضرب على الفتاة في مكان عام"، حسب ما نشره موقع "عاجل" المحلي.
وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية مرتكب هذه الواقعة والقبض عليه، ومباشرة إجراءات التحقيق معه، وإيقافه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه مخالفة الأنظمة الجزائية أو المساس بسكينة وطمأنينة الفرد والمجتمع، ومحاسبة المتسبب في ذلك في ضوء الأنظمة والتعليمات.
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وكان تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع الفيديو، مدشنين هاشتاج#رجل_يعتدي_على_بنت، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة لنشر السلبيات، في محاولة لإيقافها، بخاصة تلك التي تحدث لفيتات في مختلف البلدان.
وألقى الرجل الفتاة أرضا، وركلها ما دعا بعد السيدات إلى شتمه، وهذا الفعل أثار ردود فعل غاضبة، ومتنوعة على القيام بهذا الأمر وسط أحد شوارع المملكة السعودية.
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