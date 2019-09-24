صور.. فتاة أرمينية تذرف بدل الدموع "كريستال"

ألم حاد طوال الوقت، قاد الفتاة الأمرينية ساتنيك كازاريان إلى الطبيب لمعرفة سبب تلك المتلازمة، في البداية كانت عند طبيب الأسنان، وظنت أن الغبار المثار هو سبب الأم، إلا أنه استمر، وفي يوم كانت تعمل في مزرعة أسرتها زاد الألم بشدة، فأخرجت لأول مرة قطعة من الكريستال من عينيها.

تبكي ساتنيك البالغة من عمرها 22 عاما، يوميا قطعا من الكريستال، والتي قالت عنها إنها حولت حياتها لجحيم، ورغم محاولات الأسرة المستمرة في علاجها إلا أنها لم تجد بعد تفسيرا مناسبا لسبب تلك الكريستالات التي تخرج من عينيها، بحسب ما نشرت "ديلي ميل".

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تناولت ساتنيك في البداية بعض الأدوية التي كان لها تأثيرا مؤقتا، إلا أنها لم تلبث أن عادت البلورات بشكل أكثر حدة وتكرارا، ومعظم الأطباء في حالة صدمة مما تعاني منه الفتاة.

ومن جانبها قالت أوغانس أروتيونيان، نائبة وزير الصحة الأرميني، إن حالة المرأة قيد الدراسة، وإن الوزارة تعتزم عقد اجتماع آخر مع ساتنيك؛ بهدف جمع مزيد من المعلومات، حيث أرسل المتخصصون البلورات لتحليلها ولكن لا يوجد تشخيص.