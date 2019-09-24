"المتحرش مش راجل وبس".. قصص فتيات تعرضن للتحرش من "بنات"

تلتفت يمينا ويسارا، تتجنب محاولات التحرش الممكنة من الرجال، تجد بجانبها أنثى تحتمي بها علها تكون المنجية مما قد يحدث، خاصة داخل المترو والمواصلات العامة، ولكنها على غير المألوف تجد يدا ممدودة لأنثى قررت هي الأخرى أن تنتهك حدود مساحتها الشخصية وجسدها، تفزع وتمشي بعيدا من صدمتها، فهي تحفظ كيفية صد التحرش من الرجل عن ظهر قلب، ولكن كيف لها التصدي لمحاولة التحرش بها من أنثى.

وفي السطور التالية نعرض قصص بنات جرى التحرش بهن من سيدات، ونقدم تحليلا نفسيا لشخصية المتحرشة، والدوافع التي تقودها إلى الإقدام على هذه السلوكيات.

رغد تعرضت للتحرش داخل المترو من فتاة.. هنلاقيها من الأولاد ولا البنات

اعتادت رغد الخروج من منزلها بملابس فضفاضة، حتى لا تلفت النظر إليها، والابتعاد أيضا عن التجمعات والزحام.

في الصباح الباكر، استقلت رغدة عربة السيدات بمترو الأنفاق، حيث لا وجود للرجال بداخلها، لتجد نفسها تتعرض لمضايقات من السيدات!! نعم كما سمعت تتعرض للتحرش من قبل امرأة مثلها.

روت ابنة الـ25 عامًا، ما حدث لها داخل عربة السيدات لـ"هُن"، قائلةً: "كنت في المترو، على الساعة 8 ونصف الصبح، رايحة شغلي، وكان المترو زحمة جدًا، وفجأة لقيت واحدة شكلها غريب بملابس أشبه بالزي الرجالي، بتقرب مني بطريقة غريبة، في البداية قولتلها تبعد شوية وكان ردها الدنيا زحمة، وفجأة في أقل من ثواني حسيت بإيديها بتلف حواليا، وقولتلها لو مشالتش أيدها هفضحها في العربية كلها وسط الناس".

ارتباك شديد سيطر على رغد، كونها تتعرض للتحرش من فتاة مثلها، "معرفش حد خد باله من الموقف ولا لأ، بس أنا ارتبكت جدًا، ومع أول محطة نزلت".

حاولت استدراجها بحجة الوحدة والاحتياج.. نورهان تتعرض للتحرش من سيدة ثلاثينية

في إحدى المرات ذهبت نورهان.ن"، صاحبة الـ27 عامًا، إلى شاطئ البحر وهناك تعرفت على فتاة في العقد الرابع من عمرها، "بدأت تتكلم معايا وتسألني عن اسمي وجاية مع مين وسألتني على تفاصيل شخصية، وبدأت تحكيلي حكايتها مع زوجها السابق، وفي الآخر طلبت مني رقمي بحجة إن ملهاش صحاب، إديتلها الرقم وعدى الموقف".

تفاجأت نورهان بإصرار شديد من السيدة الثلاثينية بالتقرب والتودد منها، "كلمتني في نص الليل وفي نفس اليوم، وكانت نبرة صوتها غريبة، طلبت مني اروح أقعد معاها، نسلي بعض، ولما حاولت أتحجج بالوقت، قالتلي تعبيرات غير لائقة، لما فهمت قصدها، هددتها بفضح أمرها أمام إدارة الفندق الذي كنا نقيم فيه".

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فتاة تتعرض للتحرش داخل حمام المدرسة

لم يقتصر التحرش بالفتيات داخل المواصلات العامة وفي الطرقات فحسب، بل امتد الأمر داخل المدارس! وهو ما تعرضت له فتاة في المرحلة الثانوية، رفضت ذكر اسمها، وروت تفاصيل تعرضها للتحرش، قائلة:" كنت متوجهة إلى حمام المدرسة، فإذا بشابة تناديني، وعندما وصلت إليها طلبت مني إجراء مكالمة من هاتفي، ولكنها طلبت مني أن نذهب إلى الحمام بحجة "عشان محدش ياخد باله"، وفجأة وجدتها تتحس أجزاء حساسة من جسمي، دخلت الحمام فورا، وأغلقت الباب عليّ بإحكام، خوفًا منها".

الطب النفسي يحلل فعل الفتيات المتحرشات

ومن جانبها حللت الدكتور هالة حماد، استشاري العلاقات الأسرية والطب النفسي للأطفال والمراهقين، شخصيات الفتيات المتحرشات والأسباب التي تدفعهن إلى التحرش بغيره.

وقالت هالة: "هذه الظاهرة ترجع لأسباب، ربما نتيجة حادثة سابقة تعرضت لها الفتاة في طفولتها، وهو ما يجعلها تقدم عليه وتكرره مع فتيات أخريات".

وتابعت: "أما النوع الثاني فيكون لفتيات مراهقات تجمعهن صداقة كبيرة، ويقدمن على مشاهدة الأفلام الإباحية، ويريدن تطبيق ما يشاهدونه على فتاة أخرى، اعتمادا على أنها ستخجل من سرد الموقف نظرًا لضعف شخصيتها وسطهن".

وأشارت إلى وجود نوعا آخر من التحرش، وهو تحرش السيدات بالأطفال، نتيجة لوجود رغبة مكبوتة ومحاولة استغلال براءه الأطفال في التفريغ ما بداخلهن.

يعد المرض النفسي والهوس الجنسي، من أسباب إقدام الفتيات على التحرش بغيرهن، أو قد يكون نتيجة لكون الفتاة لديها ميولًا جنسية مثلية، بحسب "هالة".

وفسّر الدكتور جمال فرويز، طبيب نفسي، أسباب إقدام الفتيات على التحرشن بغيرهن، قائلًا: "اضطراب الهوية الجنسية من أهم أسباب هذه الظاهرة، حيث يتولد لدى الفتاة الشعور بإحساس أن لديها أفكارًا ذكورية، وينبع ذلك من التأثيرات الفسيولوجية بداخلها والناتج عن سوء التربية، حيث تعامل في شتى الأمور على كونها شاب وليست فتاة، ما يجعلها تحافظ على سلوكياتها أمام الفتيات كأن أن ترفض تغيير ملابسها أمامهن، وعلى النقيض تشعر بكامل حريتها في التعامل أمام الرجال".