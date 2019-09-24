هي بنتي ووالدتي.. صلاح عبد الله يتغزل في حفيدته

تغزَّل الفنان صلاح عبد الله، في حفيدته الصغيرة "هيا"، بأبيات من الشعر، إذ نشر صورة، عبر حسابه على "تويتر"، تجمعهما.

صلاح عبد الله، علَّق على صورة "هيا": "هيا بنتي ووالدتي، وهيا عقدتي وعقيدتي، وهيا إنتي يا حفيدتي، وهيا أم الدنيا مصر.. وصباح الخير وتصبحي على خير يا مصر".

الصورة التي التُقطت للفنان وحفيدته، كانت توجهها إلى المدرسة.

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ولاقت الصورة والتعليق تفاعلا كبيرا من قبل جمهور ومتابعي الفنان صلاح عبد الله، حيث كان من بينها: "بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيها، ويحفظها، يا أحلى جدو".

وكتب آخر: "ربنا يخليها لك يارب وتفرح بيها، صباح الخير على عيونك وعلى عيون مصر، وتصبحي على ألف خير يا أحلى بلد في الدنيا يا بلدى يا مصر".

يذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله هو المسلسل الذي يعرض حاليا "قيد عائلي"، ويشارك في بطولته "عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، سيمون، فاخر، منة فضالي، دينا فؤاد، ميريهان حسين".