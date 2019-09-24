بتوقيع عربي.. شاهد تصاميم 9 فساتين ارتدتها النجمات في حفل الإيمي 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أطلّ نجمات عديدات في حفل توزيع جوائز الإيمي 2019 بنسخته الحادية والسبعين بكامل أناقتهن، وبفساتين تحمل توقيع أشهر المصممين العالميين ومن بينهم عرب، والتي جرت على مسرح "مايكروسوفت ثياتر" في لوس أنجلوس بكاليفورنيا.

وبرع المصممون العرب كالعادة في توقيع مجموعة من الإطلالات الأنيقة التي ظهرت على السجادة الحمراء، وفي السطور التالية نرصد أبرز النجمات اللواتي ارتدين أزياء تحمل توقيعًا عربيًا، بحسب ما ذكرت "العربية".

- بدت النجمة كاثرين زيتا جونز في منتهى الأناقة بثوب طويل باللون الوردي حمل توقيع دار جورج حبيقة.

- اختارت المخرجة آفا دوفيرني ثوبًا طويلًا باللون الأصفر الهادئ تزين بتطريز فضي كثيف من توقيع المصممة ريم عكرا.

- تألقت الممثلة راشيل بروسناهان بثوب من الباييت باللون الكحلي تميز بتصميمه المبتكر وحمل توقيع دار إيلي صعب.

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- اختارت الممثلة إيسلا فيشر ثوباً طويلاً مكسرًا باللون الفضي المعدني من دار زهير مراد. وقد نسقته مع حقيبة وحذاء باللون نفسه من Christian Louboutin ومجوهرات ماسية من Norman Silverman.

- اعتمدت المغنية هالسي ثوباً عاري الكتفين مصنوعاً من طبقات على شكل بتلات الأزهار حمل توقيع المصمم رامي قاضي، كما نسقت إطلالتها مع مجوهرات من Sutra.

- تألقت النجمة لافيرن كوكس بثوب مبتكر تزين بوردة ضخمة عند الكتف وكشاكش متعددة الطبقات على التنورة. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Monsoori لصاحبتها المصممة البحرينية شيماء المنصوري.

- اختارت الممثلة الأمريكية ليسلي بيب ثوبًا من الدانتيل الأسود المطرز بطريقة مبتكرة. وقد حملت إطلالتها توقيع دار جورج حبيقة.

- اختارت ميلاني ليبورد إطلالتها المونوكرومية من دار قزي وأسطا. وقد تألفت من سروال أسود ترافق مع سترة جاء أعلاها عاري الكتفين وانسدل منه ذيل أبيض طويل.

- تألقت النجمة جوليسا بيرموديس بثوب أصفر طويل تميز بقصته المبتكرة وحمل توقيع دار فؤاد سركيس.