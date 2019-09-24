يحتوى على أكثر من 60 منتجا.. إصدار الكتالوج الإلكتروني لتمكين المرأة اقتصاديا

أصدر المجلس القومي للمرأة "الكتالوج الإلكتروني"، لتمكين المرأة اقتصاديا، وأن تكون منتجة قادرة على تحقيق ذاتها، وحرصا منه على الحفاظ على الصناعات اليدوية المصرية التي تعد تراثا مصريا.

وأوضح المجلس، في بيان له، يضم الكتالوج، 23 رائدة أعمال من 7 محافظات، ويحتوى على أكثر من 60 منتجا، وذلك لمساعدة السيدات في فتح قنوات تسويقية جديدة لهن.

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وذكر البيان، أن الكتالوج الإلكتروني، يشمل أيضا قصص نجاح لبعض من رائدات الأعمال، اللاتي واجهن صعوبات في بداية الطريق، لافتا إلى إنها قصص ملهمة للأخريات، كي تضعن أقدامهن على أول طريق النجاح.

وقال إن الكتالوج يأتي ضمن مبادرة "إبداع من مصر"، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وبنك الإسكندرية.

ويشار إلى أنه قد سبق إصدار طبعتين من الكتالوج، "المصرية 1" و"المصرية 2"، واللتان تضمنتا أكثر من 55 رائدة أعمال.