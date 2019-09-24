وسط الصحراء.. منة فضالي في جلسة تصوير جديدة.. ومتابعة: الشعر الطويل أحلى

نشرت الفنانة منة فضالي، صورا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام.

وظهرت منة فضالي في الصور، مرتدية فستانا أحمر، ووهي تجلس على صخرة وسط الصحراء، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، والذين جاءت من ضمن تعليقاتهم: "أنت شعرك جميل، بس بحس إن الشعر الطويل عليكي أحلى، اللون الأحمر تحفة عليكي".

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وتعرضت الفنانة منة فضالي مؤخرا، لبعض الانتقادات، بسبب ارتدائها "مايوه" في الصور التي نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن هذه الانتقادات، قالت فضالي، لـ"الوطن"، إنها لم تقم بفعل شاذ أو غريب بارتدائها للمايوه، مضيفة: "طبيعي جدا إني ألبس مايوه على البحر، أومَّال هلبس إيه يعني؟، ليه الناس مستغربة أصلا؟".