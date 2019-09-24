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تعد الفساتين المطرزة بـ"الريش"، أبرز ظواهر الموضة في مهرجان الجونة، وهو ما عرض بعض الفنانات لموجة من السخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن أروى جودة علقت على هذا الأمر بطريقتها الخاصة.
تساءلت "أروى" خلال تدوينة جديدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "بصراحة أنا جايبة معايا فستانين للمهرجان عاجبني أوي بس فيهم ريش.. ينفع ألبسهم ولا حنزعل من بعض".
ليرد عليها عدد من المتابعين بالموافقة والمزاح، ببعض التعليقات الساخرة، "عمرنا منزعل منك أبدآ"، و"أنت في الأمان يا أروى.... دوسي ولا يهمك".
"الريش الأبيض".. بطل إطلالات الفنانات بمهرجان الجونة السينمائي
وتشابهت لمسات بعض الفنانات في اختيار فساتينهن، المزودة بالريش الأبيض، كانت أولهن الفنانة منى زكي، التي ارتدت فستانا أبيض منفوش أشبه بفساتين الزفاف، تميز بأنه شفاف كشف عن أجزاء من جسدها، ومزود بالريش الأبيض، من الجهة العلوية، ومن الأسفل.
كانت هذه تفاصيل خبر أروى جودة تسأل جمهورها "ممكن ألبس فستانين ريش؟".. ومتابعوها: أمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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