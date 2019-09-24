رغم تجاوزها الـ 81 عاما.. بريطانية تحترف الباليه وتعلمه لأحفادها

لم يقف سنها حائلًا أمام تحقيق أحلامها والتعبير عن شغفها بالرقص، نتحدث عن باربرا بيترز، 81 عامًا، أكبر راقصة بالية في بريطانيا، التي حصلت على أعلى وسام شرف من الأكاديمية الملكية للرقص.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن باربرا لديها 8 أحفاد، وتعشق الباليه منذ كان عمرها 9 سنوات.

في عام 1956 باربرا حصلت على وظيفة كمدربة باليه في الأكاديمية الملكية للرقص، وعندما بلغ عمرها الـ 24 عامًا، أصبحت مفتشًا في الأكاديمية ذاتها، لتكون أصغر امرأة تحصل على هذا المنصب.

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نتيجة تأثر "باربرا"، برقص الباليه علمت أبناءها الثلاثة وأحفادها الـ 8 رقص الباليه، وتسعى الآن إلى الاستمرار في تعليم اللعبة، فضلا عن إطلاق مبادرة لتعليم الباليه للسيدات فوق سن الـ 55 عامًا، وللبالغين الذين يرغبون في تعلم خطوات البالية الكلاسيكية.