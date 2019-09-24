شيرين تنهي الجدل أخيرا: "أنا مش حامل"

نفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، الشائعات التي ترددت مؤخرا بكثرة، حول حملها من زوجها الفنان حسام حبيب.

وداعبت شيرين جمهور حفلها، التي أحيته في جدة، ضمن فاعليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ89، بطريقتها الفكاهية المعتادة، قائلة: "أنا لست حاملا"، ما أثار ضحكات الحضور.

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فيما أحيا الفنان راشد الماجد والفنانة بلقيس، حفلا غنائيا بمنطقة القصيم بالسعودية، وعمت مظاهر الاحتفالات مختلف المدن السعودية بمشاركة فرق فنية تراثية وحضور شعبي لافت.

وحمل اليوم الوطني السعودي 89 شعار "همة حتى القمة"، المستلهمة من مقولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.