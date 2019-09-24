مكياج العيون المبطنة خطوة بخطوة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:38 مساءً - إذا كنت من صاحبات العيون المبطّنة فلا شك في أنك تعانين عند تطبيق المكياج المناسب لك. فالعيون المبطّنة هي التي تغطّي جفنها طبقة جلدية فتجعلها تبدو ناعسة بعض الشيء وتجعل عظام الحاجب أقل تعريفاً.

إلا أن هذه الأمور لا تمنعك من الحصول على ملامح لافتة إطلاقاً، فكل ما عليك فعله هو اعتماد الخطوات المناسبة للحصول على مكياج عيون جذاب وناجح.



الخطوة الأولى: تحضير العين

مستحضر MAC 24-Hour Extend Eye Base



تأكدي من نظافة بشرتك جيداً قبل البدء بتطبيق أي مستحضر. استخدمي كريم التمهيد أو البرايمر ووزّعيه كامل الجفن العلوي ليساعد في إخفاء عيوب البشرة وتثبيت ظلال العيون.

اختاري مستحضر MAC 24-Hour Extend Eye Base



الخطوة الثانية: الظلال الموحّدة

ظلال عيون Revlon Colorstay Crème Eyeshadow Caramel



بعد الانتهاء من وضع البرايمر، استخدمي ظلال عيون بلون الكاراميل ليكون أساساً للدرجات التي ستضعينها لاحقاً. هذا اللون سيمنح بشرتك لوناً موحّداً ومشرقاً في الوقت نفسه. استخدمي فرشاة الظلال لتوزيعه على كامل الجفن وعظام الحاجب أيضاً.

اختاري ظلال عيون Revlon Colorstay Crème Eyeshadow Caramel



الخطوة الثالثة: إضاءة عينيك

لوحة Huda Beauty 3D Highlighter Palette



سلّطي الضوء على عظمة الحاجب من خلال استخدام ظلال هايلايتر لامع واختاريه بدرجة أخف من لون بشرتك الطبيعي. هذه اللمسة تضيء العين وتجعلها تبدو مفتوحة أكثر.

اختاري لوحة Huda Beauty 3D Highlighter Palette

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الخطوة الرابعة: تطبيق الظلال الأساسية

ظلال عيون Bone Bobbi Brown Eyeshadow



بواسطة فرشاة خاصة ضعي ظلال عيون باللون البني الداكن على الجفن المتحرّك وامزجي أطرافها مع الهايلايتر للحصول على مكياج دخاني جذاب.

اختاري ظلال عيون Bone Bobbi Brown Eyeshadow



الخطوة الخامسة: الذهبي للمسة إشراق

Dior Diorshow Khol Stick Gold Eyeshadow



ضعي ظلالاً باللون الذهبي أو اختاري قلماً بهذا اللون لتزيّني الزوايا الداخلية للعين وخط الرموش السفلى. هذه اللمسة تزيد من إشراق مكياج عينيك وتجعلهما تبدوان واسعتين.

اختاري Dior Diorshow Khol Stick Gold Eyeshadow



الخطوة السادسة: رموش طويلة

Clarins Supra Volume Mascara



بإمكانك اللجوء إلى استخدام الرموش الصناعية أو اختيار ماسكرا بتركيبة مكثّفة ومطوّلة للرموش تساعد في إظهار العينين مفتوحتين أكثر. أشبعي رموشك بالماسكرا ومدّيها إلى الأعلى كي تساعدي في تجعيدها بطريقة جذابة.

اختاري Clarins Supra Volume Mascara

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