مكياج العيون المبطنة خطوة بخطوة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:38 مساءً - إذا كنت من صاحبات العيون المبطّنة فلا شك في أنك تعانين عند تطبيق المكياج المناسب لك. فالعيون المبطّنة هي التي تغطّي جفنها طبقة جلدية فتجعلها تبدو ناعسة بعض الشيء وتجعل عظام الحاجب أقل تعريفاً.
إلا أن هذه الأمور لا تمنعك من الحصول على ملامح لافتة إطلاقاً، فكل ما عليك فعله هو اعتماد الخطوات المناسبة للحصول على مكياج عيون جذاب وناجح.
الخطوة الأولى: تحضير العين
تأكدي من نظافة بشرتك جيداً قبل البدء بتطبيق أي مستحضر. استخدمي كريم التمهيد أو البرايمر ووزّعيه كامل الجفن العلوي ليساعد في إخفاء عيوب البشرة وتثبيت ظلال العيون.
اختاري مستحضر MAC 24-Hour Extend Eye Base
الخطوة الثانية: الظلال الموحّدة
بعد الانتهاء من وضع البرايمر، استخدمي ظلال عيون بلون الكاراميل ليكون أساساً للدرجات التي ستضعينها لاحقاً. هذا اللون سيمنح بشرتك لوناً موحّداً ومشرقاً في الوقت نفسه. استخدمي فرشاة الظلال لتوزيعه على كامل الجفن وعظام الحاجب أيضاً.
اختاري ظلال عيون Revlon Colorstay Crème Eyeshadow Caramel
الخطوة الثالثة: إضاءة عينيك
سلّطي الضوء على عظمة الحاجب من خلال استخدام ظلال هايلايتر لامع واختاريه بدرجة أخف من لون بشرتك الطبيعي. هذه اللمسة تضيء العين وتجعلها تبدو مفتوحة أكثر.
اختاري لوحة Huda Beauty 3D Highlighter Palette
الخطوة الرابعة: تطبيق الظلال الأساسية
بواسطة فرشاة خاصة ضعي ظلال عيون باللون البني الداكن على الجفن المتحرّك وامزجي أطرافها مع الهايلايتر للحصول على مكياج دخاني جذاب.
اختاري ظلال عيون Bone Bobbi Brown Eyeshadow
الخطوة الخامسة: الذهبي للمسة إشراق
ضعي ظلالاً باللون الذهبي أو اختاري قلماً بهذا اللون لتزيّني الزوايا الداخلية للعين وخط الرموش السفلى. هذه اللمسة تزيد من إشراق مكياج عينيك وتجعلهما تبدوان واسعتين.
اختاري Dior Diorshow Khol Stick Gold Eyeshadow
الخطوة السادسة: رموش طويلة
بإمكانك اللجوء إلى استخدام الرموش الصناعية أو اختيار ماسكرا بتركيبة مكثّفة ومطوّلة للرموش تساعد في إظهار العينين مفتوحتين أكثر. أشبعي رموشك بالماسكرا ومدّيها إلى الأعلى كي تساعدي في تجعيدها بطريقة جذابة.
اختاري Clarins Supra Volume Mascara
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