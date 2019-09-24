أوليفيا باليرمو تكشف عن أسرار جمالها وتألقها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - أوليفيا باليرمو ليست مجرد وجه اجتماعي معروف، أو عاشقة للموضة وأيقونة لها. بل هي امرأة فاتنة تدرك تماماً كيف تبرز جمالها وتحافظ على ملامح مشرقة طوال الوقت، ما جعلها مرجعاً للكثير من أترابها.



ما هي أسرار أوليفيا باليرمو لإطلالة متألقة دائماً؟



سرّ نضارة شعرها

Lipidium Absolut Repair من L’Oréal Professionnel



خلال إحدى المقابلات التي أجراها معها موقع أجنبي، كشفت أوليفيا أنها مثابرة على التمارين الرياضية وخاصة تمارين اليوغا منذ أن كانت في الثامنة عشر من عمرها. وهو ما يساعدها في الحفاظ على صحّة جيّدة وبشرة نضرة دائماً. أما بالنسبة إلى شعرها الرقيق فهي تحافظ على صحته من خلال قصّ أطرافه كل ثلاثة أسابيع، وهي تستخدم أيضاً سيروم مغذي من L’Oréal Professionnel وهو Lipidium Absolut Repair.



سرّ إشراقة بشرتها

Black Rose Precious Face Oil Anti-Aging Nutrition



تمنح أوليفيا بشرتها عناية تامة من خلال حمايتها من كل العوامل البيئية التي تهدّد صحّتها، كذلك تستخدم مستحضرات لطيفة تغذيها من الأعماق وتعزّز مرونتها. هذا الكريم من Sisley بتركيبته الغنيّة والناعمة يتسلّل إلى أعماق البشرة ويحميها من أعراض الشيخوخة المبكرة وهو كريم Black Rose Precious Face Oil Anti-Aging Nutrition.



سرّ نجاح مكياجها

The Full Fat Lashes من Charlotte Tilbury



كما سبق أن ذكرنا، باتت أوليفيا باليرمو مرجعاً في عالم الجمال، تستوحي الكثيرات منها إطلالاتهن وأساليب مكياجهن. وقد صرّحت أوليفيا أن هناك بعض المستحضرات التي لا يمكنها الاستغناء عنها والتي تعتبرها عنصراً أساسياً في مكياجها.



رغم أنها تفضّل المكياج الناعم والبسيط، تحرص أوليفيا على اختيار ماسكرا تدعم رموشها وتزيد مظهرها كثافة وطولاً. لذا هي تختار ماسكرا The Full Fat Lashes من Charlotte Tilbury التي لا تحتاج منها سوى طبقة واحدة على الرموش حتى تصبح كثيفة ولافتة.



المناكير الأحمر هو أحد المستحضرات التي لا تتخلّى عنها أوليفيا باليرمو في معظم الأوقات إذ تشعر بأن هذا اللون الكلاسيكي الجريء يناسب مختلف إطلالاتنا ويزيدها أنوثة ورومنسية. وهي تعشق مناكير CHANEL Dragon بلونه الأحمر الداكن.



أحمر الشفاه هو خطوة مكمّلة في مكياج أوليفيا باليرمو إذ أنها تستطيع الإستغناء عنه دون أن تفقد ملامحها جاذبيتها. ولأنها تميل إلى البساطة في المكياج، هي تكتفي بأحمر شفاه غلوس باللون البيج أو النيود أو الزهري الناعم. لذا تختار أحمر شفاه Nars Redemption Multi-Use Gloss.

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عطرها المفضّل

Jo Malone Orange Blossom



أوليفيا باليرمو صاحبة شخصية هادئة ومدلّلة، تختار عطراً يعكس شخصيتها ويزيدها حيوية. لا تتخلى عن عطر Jo Malone Orange Blossom وهو عطر زهري للرجال والنساء معاً.

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