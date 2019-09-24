تضييق المهبل بوصفات طبيعية مجربة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - تكرار الولادة الطبيعية، والتقدم في السن وغيرها من العوامل، جميعها تُسبب في ارتخاء عضلات المهبل، وبالتالي تؤدي الى اتساعه. وبالرغم من انتشار العديد من العلاجات التجميلية التي تساعد في تجميل وتضييق المهبل، إلا أن غالبية النساء تفضلن العلاجات الطبيعية الآمنة والفعالة في التخلص من هذه المشكلة. لذا، "الخليج 365.نت" يقدم لك أهم الوصفات الطبيعية الت تتسم بفعالية كبيرة في تضييق المهبل، وكذلك بعض النصائح للحد من ارتخاء عضلات المهبل.



وصفات طبيعية لتضييق المهبل

تضييق المهبل

زبدة الكاريتيه أو الشيا لتضييق المهبل

تعتبر زبدة الكاريتيه أو الشيا، من أهم أسرار الجمال، ويمكنك ايجادها في الصيدليات. ولكن، يفضل اقتنائها بصورتها الطبيعية كي يتسنى لك استعمالها مباشرة في مختلف وصفاتك الطبيعية، لا سيما في تضييق المهبل؛ حيث تحتوي على مكونات طبيعية تعمل على تضييق المهبل ومنع تمدده وتعد فعالة في علاج جفاف المهبل والتخلص من إفرازاتها التي تسبب الالتهابات والروائح الكريهة وكذلك احتوائها على نسبة عالية من فيتامين "ي"، والعديد من الفيتامينات الأخرى والمعادن. ومهما بلغت مشاكل جلدك، فزبدة الشيا تتميّز بخصائص فعالة في علاج مشكلات الجهاز التناسلي مثل مشكلة اتساع المهبل.

زبدة الشيا الخام لها خصائص هامة تساعد في تضييق المهبل

طريقة الاستخدام:

يمكنك استخدام زبدة الكارتييه أو الشيا، من خلال وضع قطعة صغيرة من زبدة الكاريتيه المبرّدة في منطقة المهبل، وتحديداً عند خلودك إلى النوم. لكن احرصي على حماية ملابسك من الاتساخ وعدم اقامة العلاقة الحميمة. كرري ذلك لمدة ثلاث أيام وسوف تلاحظين النتيجة المرجوة.



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تضييق المهبل بقشور الرمان

بالإضافة إلى استخدامات قشر الرمان في العناية بالشعر والبشرة، يمكن استغلال قشور الرمان الجافة بشكل واسع في تحضير غسول منطقة المهبل؛ إذ يساعد غسول المهبل على تطهير هذه المنطقة والحد من الالتهابات، كما ويساهم وبشكل كبير في تضيق منطقة المهبل المتوسعة جراء الولادة المتكرّرة. فالرمان مصدر جيد للفيتامينات، وخاصة فيتامين A، و C، و E، وكذلك حمض الفوليك.

تتمتع قشور الرمان بقدرة هائلة في تضييق المهبل



طريقة الاستخدام:

يجفّف قشر الرمّان في الشمس، ثمّ يسحق. يضاف لكميّة منه كوبان من الماء ويوضع على النار حتى الغليان. يترك حتى يبرد ويستخدم كحمّام مهبليّ. تجدر الإشارة إلى إمكانيّة تطبيق هذه الطريقة قبل ممارسة العلاقة الحميمة بـ15 دقيقة.

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الألوفيرا لتضييق المهبل

الألوفيرا أو نبتة الصبار تتمتع بالعديد من الفوائد المذهلة الجمالية والطبية، أحد هذه الفوائد فوائد خاصة للنساء لا سيما عند استخدامها في تضييق المهبل؛ إذ تعمل على تضييق فتحة المهبل بسبب الفيتامينات التي توجد في الصبار وتمنع من تمدد العضلات الموجودة في عضلات الحوض. كما من فوائد الصبار الرائعة أيضاً، الحدّ من حدوث الالتهابات المهبلية التي تعاني منها الكثير من النساء بسبب انتقال البكتيريا والميكروبات إلى المهبل. وتساهم في تقليل الألم عند النساء اللواتي يعانين من ألم أثناء العلاقة الحميمة. إضافة الى استخدامها كغسول للمهبل لتطهيرها من الميكروبات والجراثيم التي قد تنتقل إلى المهبل عن طريق ممارسة العلاقة الحميمة. فكل ما عليك فعله، هو فقط وضع القليل من هذا السائل في فتحة المهبل قبل الجماع مباشرة وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

الألوفيرا لتضييق المهبل





طريقة الاستخدام:

استخراج جل الصبار من خلال فتح الأوراق باستخدام سكينة حادة من الجانبين، ثم يضغط على الورق من أعلى إلى أسفل للتأكد من خروج السائل بالكامل من داخل الصبار، يفضل أن يتم الاحتفاظ بهذا السائل في علبة محكمة الغلق وتوضع في الثلاجة، حتى يتم استخدامها أكثر من مرة.

فجل الصبار يحتوي على مواد قابضة بحيث تقوم هذه المواد بتضييق الأوعية الدموية الموجودة في منطقة المهبل مما يعمل على تضييق المهبل. وللاستفادة من هذه المادة، يتم خلط القليل من سائل الصبار في لتر ماء ويتم عمل غسول للمهبل. وللحصول على أفضل النتائج من تلك الوصفة يفضل تكرارها مرتين في اليوم لمدة أسبوع.

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