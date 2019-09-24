خلطات للعناية بالشعر وأطرافه التالفة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - معالجة أطراف الشعر التالفة تحتاج للكثير من الوقت والمجهود، بالنسبة للصبايا، ولن يكون قصّ هذه الأطراف هو الحل الدائم، لهذا من الممكن علاج هذه الأطراف التالفة بوصفات سهلة وبسيطة من مطبخِك، لن تأخذ منكِ الكثير من الوقت، وسوف تحصلين معها على نتيجة هائلة.
الجرجير وزيت الزيتون
- ملعقة صغيرة زيت الجرجير
- ملعقة صغيرة زيت زيتون
ضعي الخليط على بشرتكِ لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء، ولمدة ساعة على شعرك ثم اشطفيه بالشامبو.
كرري العملية مرة كل أسبوع للحصول على شعر لامع وصحي.
زيت جوز الهند وزبدة الشيا
- ملعقة صغيرة من زبدة الشيا
- ملعقة صغيرة جوز الهند
اخلطي زيت جوز الهند مع زبدة الشيا، وضعيهما على شعركِ لمدة ساعة، ثم اشطفي شعركِ بالماء، وكرري الماسك مرتين أسبوعيًّا.
خليط الزبادي والصبار
لترطيب فعال للأطراف الجافة والمتقصفة والتي لا يصل لها تغذية من فروة الرأس، جربي ماسك الزبادي وخليط الصبار، وضعيه على الشعر ككل، ومن ثم غطيه بغطاء بلاستيكي، واتركيه لمدة ساعة، واشطفي بعد ذلك بالشامبو، لتلاحظي النتيجة من اليوم الأول.
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