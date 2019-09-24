نجمات الخليج يلهمنك إطلالات منعشة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - تنشر النجمات صورهن على حساباتهن على إنستقرام وهن يتألقن بأجمل الأزياء والإكسسوارات. ومؤخراً كان للون الأخضر المنعش حصّة كبيرة في خيارات النجمات وقد استوحينا لكِ اليومَ أبرز هذه الأزياء، والتي يمكنكِ أن تستوحي منها أفكارًا عصرية وموديلات متجددة؛ لتميِّزي أناقتكِ من وحي الفنانات ومشاهير السعودية والخليج.

هؤلاء المصممين أضاؤوا اليوم الأول من London Fashion Week

للمناسبات الكبيرة يمكنك أن تستوحي من فرح الهادي فستانًا أخضر لامعًا بشراشيب، ومن نورة العميري جمبسوت أخضر بوشاح أخضر لامع، اما عن رؤى الصبان فقد اختارت فستانًا أكثر بساطة بكشكشة بسيطة، وتزيَّنت أميرة محمد بفستان أخضر من قماش الدانتيل بكشكشة، ولآخر أكثر بساطة ارتدتْ بلوزة خضراء بحزام أسود وتنورة سوداء.

ألين سليمان





ولإطلالات يومية تناسب مختلف الأوقات، ظهرت الإعلامية لجين عمران ببنطال أبيض وجاكيت أخضر، أكملتْهما بملحقات خضراء من سكارف وحقيبة وحذاء بكعب، وتألقت بفستان قصير لامع وبنطال أسود، وفستان أكثر بساطة مصمَّم بشكل واسع وأكمام طويلة وحزام أسود في الخصر، وفستان مشابه له بفيونكة خصر سوداء وزينة حمراء وذهبية في الرقبة، وارتدتْ فستانًا أخضر بمطاط في الأكمام وحزام في الخصر وأزرار مع قبعة مميزة، في حين أطلَّت أختها أسيل بفستان بسيط أخضر بتصميم خصر ضيق وواسع من الأسفل.

ريم الصانع



كما اختارت علا فارس فستانًا أخضر قصيرًا مزينًا بزهور، وآخر ضيِّقًا بحزام أسود في الخصر، وتجمَّلت مهيرة عبد العزيز بفستان قصير أبيض مكشوف الكتفين تملأُه أوراق شجر خضراء، في حين تميزت نور الغندور بوشاح أخضر واسع، وفستان أبيض طويل وواسع تملأُه أوراق شجر خضراء، واختارت ليلى عبد الله بنطالاً وبلوزة رياضيَّيْن بتدرجات اللون الأخضر وبخطوط بيضاء.

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سارة دندراوي



ولإطلالة أكثر بساطة، أطلَّت أمل محمد ببلوزة خضراء واسعة وبنطال أبيض، أما ميلا الزهراني فقد ارتدتْ بنطالاً أسود وبلوزة بيضاء وجاكيت أخضر، وأطلَّت إلين سليمان بفستان أخضر قصير بنقط بيضاء، وتجمَّلت ريم الصانع ببلوزة خضراء بأكمام طويلة وبنطال جينز.