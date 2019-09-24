صيحات اكسسوارات الشعر من أسبوع الموضة في نيويورك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - تغنّت اكسسوارات الشعر في أسبوع نيويورك للموضة لربيع صيف 2020 بأحدث التصاميم والموديلات من أطواق ومشابك وأغطية للرأس، خصوصاً القبعات منها بمختلف الأشكال والأحجام والتصاميم؛ إضافة إلى المزيد من التصاميم الغريبة وغير المتوقعة، كما في عروض Kaimin.

تعرفي على أحدثها وأكثرها جرأة وتميزاً، وزيني بها تسريحات شعرك؛ لتواكبي بها صيحات المواسم المنتظرة الجمالية والخاصة بربيع صيف 2020.





القبعات

Brandon Maxwell



بأشكال مختلفة وتصاميم عصرية ولافتة، جاءت عروض نيويورك تغص بالقبعات وعصابات الرأس، ومنها البيريه الفرنسي في عروض تومي هيلفيغر Tommy Hilfiger، والقبعة الجلدية المرقطة في عروض R13، وقبعة الكاوبوي في عروض Laquan Smith؛ إضافة إلى محارم الشعر الملونة والمشرقة كما في عروض Brandon Maxwell، وعروض Prabal Gurung.





الشعر المستعار

Jermy Scott





تألقت العديد من العروض في أسبوع نيويورك لربيع 2020 بالخصلات المستعارة والباروكات الملونة.. واكبي منها صيحات الجمال العصرية والمنتظرة للموسم المقبل، وتألقي بالباروكات الملونة الكثيفة والكبيرة بألوان نيون فاقعة ومشرقة، كما في عروض Jermy Scott، والتي تبدو مناسبة لسهرات الديسكو الليلية مع الأصدقاء، وأيضاً الخصلات الملفوفة الذهبية والسوداء الموافقة للون شعرك الطبيعي، كما جاء في تسريحات البونيتايل العالية في عروض Area.



اكسسوارات الشعر

Khaite



تنوعت بين المشابك الجانبية والأطواق المرصعة بالأحجار والخرز، وبين المحارم المطبعة الملتفة حول شدات البونيتايل Jonathan Cohen وباقات الورود الملونة والكبيرة، كما في عروض Prabal Garung، وأيضاً إكسسوارات الكريستال البارزة والمناسبة للأعراس وحفلات الخطوبة والمناسبات الكبيرة، كما في عروض Khaite.

شاهدي ألبوم الصور، وواكبي أحدث تصاميم إكسسوارات الشعر لموسمي ربيع صيف 2020، من أسبوع الموضة في نيويورك.

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