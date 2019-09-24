كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - يتم في كل موسم تحديد الألوان الخاصة به من قبل أهم خبراء الألوان. وقد أسدل أسبوع الموضة في ميلان الستار عن باقة متنوّعة من الألوان الرائجة لموسم ربيع 2020 خلال عروض الأزياء. تحضري إذاً في هذا الموسم للحيرة الكبيرة التي ستنتابك فيما يخص اختيار ألوان ملابسك، ومعرفة ما يناسبك منها بحسب ذوقك ولون بشرتك.

الكاميل من ماكس مارا Max Mara

تعرفي معنا اليوم على لوحة الألوان الأبرو والأكثر رواجاً لربيع 2020 استناداً إلى أسبوع الموضة في ميلان هذا العام.

4 ألوان لربيع 2020 من أسبوع الموضة في ميلان

الكاميل

الكاميل على منصة ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti

يعد الكاميل من الألوان الكلاسيكية التي لا تزول موضتها أبداً. ولربيع 2020. لا يزال هذا اللون بدرجة الأكثر عصرية محافظاً على مركزه كواحد من أبرز ألوان الموسم القادم.

رأيناه بقوة على منصة ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti وكذلك ضمن مجموعتَي فندي Fendi وماكس مارا Max Mara.

تناسب هذه الدرجة من الكاميل صاحبات البشرة قمحية اللون حيث إنها ستعكس مدى جمالها.

الأزرق

فستان باللون الأزرق الملكي من ألبيرتا فيريتي alberta Ferretti

يأخذ اللون الأزرق الداكن حيّزاً كبيراً على منصات عروض أزياء ربيع 2020. وقد رصدناه ناعماً على منصة إمبوريو أرماني Emporio Armani من خلال فستان من المخمل الجميل.

وملكياً على تصاميم ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti الخاصة بالمناسبات الليلية والسهرات.

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اختاري ارتداء الأزرق السماوي الفاتح لتضفي على بشرتك الفاتحة نفحة أثيرية حالمة.

الأخضر

الأخضر على منصة نوميرو فنتونو No.21

لم نتفاجأ أبداً بتضمين اللون الأخضر في مجموعات ربيع 2020 خلال أسبوع الموضة في ميلان، حيث إنه لا يزال مستكملاً رواجه منذ موسم الربيع الماضي؛ فشاهدناه على منصات نوميرو فنتونو No. 21. كما وظهر من خلال هذا الفستان الطويل ضمن مجموعة برادا Prada لربيع 2020.

سيعكس اللون الأخضر بدرجاته الداكنة الإشراق على صاحبات البشرة الفاتحة والشعر الأشقر.

النيود

النيود تواجد على منصة إمبوريو أرماني Emporio Armani

هذا اللون ينفرد بكلاسيكيته المطلقة.

رصدناه أنيقاً وناعماً على منصة فندي Fendi وإمبوريو أرماني Emporio Armani من خلال تصاميم مترفة وأقمشة فاخرة.

صاحبات البشرة السمراء يناسبهنّ النيود بدرجة البيج الذهبي أو لون الكارميل مع نفحة من درجة المشمشي.