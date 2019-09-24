3 نجمات خطفن الأنظار بالأيام الأولى من فعاليات الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - مازالت اطلالات النجمات خلال مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، هي حديث الجميع، بخاصة وأنّ هناك مساحة كبيرة لتستعرض النجمات اطلالتهنّ المختلفة على السجادة الأولى خلال فعاليات المهرجان.



ومنذ اللحظة الأولى لانطلاق المهرجان وقد كان هناك 3 نجمات بالتحديد هنّ الأكثر تألقًا خلال المهرجان، بشهادة الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخبراء الموضة، وإليكِ التفاصيل.





درة التونسية بتصميمات لافتة وألوان جذابة بمهرجان الجونة

يلقبها الكثيرون بأنها ملكة الأناقة، وقد أثبتت ذلك بالفعل منذ اليوم الأول بالمهرجان، عندما أطلت بفستان فوشي منفوش من توقيع مايكل سينكو.



وبالحفل الخاص بعد انتهاء المهرجان، اختارت درة فستانًا أكثر بساطة من مايكل كورس Michael Kors لامعًا مع تطريزات الريش، بدت معه أكثر بساطة ولكنها تتمتع بالكثير من لمسات الترف.

درة بجبمسوت أنيق من زهير مراد





كذلك اختارت بأحد الأيام الأولى بالمهرجانـ جمبسوت أبيض من مجموعة ما قبل الخريف لـ زهير مراد Zuheir Morad ، مع تصميم الشراشيب، والقدم الواسعة للبنطلون التي أبرزت طولها ورشاقتها، مع الشعر الـ Wet Look ليناسب الرياح القوية في الجونة.





تارا عماد ناعمة وجذابة على السجادة

تارا عماد ناعمة وجذابة على السجادة





أما تارا عماد فبالرغم من خياراتها البسيطة والهادئة، إلا أنها لفتت أنظار الجميع على السجادة، فباليوم الأول اختارت فستانًا ذهبيًّا لامعًا منفوشًا من دون أيّ تطريزات، واعتمدت معه مكياج نود هادئًا، ومجوهرات من دار عزة فهمي، وهي الدار التي اعتمدت عليها باطلالتها الأخرى بالمهرجان أيضًا، بينما جاء الفستان من توقيع دينا شعبان.

فستان أسود أنيق من دينا شعبان





وقد لفتت الأنظار أكثر بفستانها الأسود الكلاسيكي بقصة محتشمة مع الرقبة العالية، بينما جاء مفتوحًا قليلًا من الوراء، نسقت معه أقراط أذن ذهبية من عزة فهمي، ورفعت شعرها للوراء، لتُبرز جمال الأقراط والرقبة العالية للفستان.

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أروى جودة قوية وأنثوية في الجونة

أروى جودة قوية وأنثوية في الجونة





أما أروى جودة فقد اعتمدت البساطة والنعومة، لكن بلمسة قوية قليلًا، مثل فستانها الذهبي الميدي الطويل من توقيع مهند كوجاك، المطرز بالكامل، وجاء مناسبًا لشكل جسدها وطولها.



وكذلك لفتنا فستانها الأسود الذي حضرت به إحدى فعاليات المهرجان، واللوك المستوحى من المرأة المحاربة، إذ اعتمدت فستانًا أسود جريئًا مكشوفًا من ناحية البطن، واختارت معه تسريحة الضفيرة بذيل الحصان الطويل، وأقراطًا لامعة باللون الأخضر، وكلتش أسود مع لمسة من الشراشيب، لاطلالة مثالية على السجادة الحمراء.

أروى جودة بفستان أسود أنيق بمهرجان الجونة





ما رأيكِ باطلالات النجمات الثلاث خلال الأيام الأولى لـ مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة؟

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