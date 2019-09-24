موضة الإكسسوارات الإيطالية لربيع 2020 من أسبوع الموضة في ميلان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - مع ظهور صيحات ربيع 2020 على منصات عروض الأزياء خلال أسابيع الموضة العالمية، بدايةً من نيويورك، مروراً بلندن، واليوم وصولاً إلى ميلانو، قبل استكمال الرحلة إلى باريس، بدأت تتجلى أمامنا موضة الإكسسوارات للموسم القادم، بالأخص خلال أسبوع ميلان للموضة.. حيث تعتبر هذه المدينة الراقية عاصمة الأناقة والإكسسوارات الفاخرة.

موضة القبعات من برادا Prada



دعونا نلقي نظرة معاً على أبرز صيحات موضة الإكسسوارات الرائجة لموسم ربيع وصيف 2020 من منصات عروض ميلانو؛ لتستكملي بها إطلالتك في الموسم الجديد.

هؤلاء المصممين أضاؤوا اليوم الأول من London Fashion Week



موضة الإكسسوارات الإيطالية لربيع 2020 من أسبوع ميلان للموضة



القبعات

القبعات الأكسسوار الأساسي من برادا Prada



للقبعات دور كبير في إبراز أناقة الإطلالة خلال موسم الربيع والصيف، وهذا ما حرصت على إبرازه دار برادا Prada خلال عرضها لمجموعة ربيع 2020، والتي تضمن تصاميم متنوعة من القبعات الجلدية الفاخرة، سواء باللون الذهبي، الأسود، أو بطبعات الحيوانات.

عمدت المصممة ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti إلى تقديم تصاميم لافتة وبسيطة لقبعات الجلد لموسم الربيع القادم، نسّقتها بامتياز مع إطلالات عارضاتها البوهيمية.

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النظارات الشمسية

نظارات شمسية من ماكس مارا Max Mara



لا يمكن للإطلالة الربيعية أن تكتمل بدون النظارات الشمسية، وقد قدّمتها العديد من العلامات والدور الإيطالية ضمن مجموعاتها من الإكسسوارات خلال أسبوع الموضة في ميلانو هذا العام بتصاميم ومواد وألوان متنوعة.

جاءت النظارات الشمسية على منصة إمبوريو أرماني Emporio Armani عصرية وأنيقة في آن معاً، ذات تصميم دائري أنثوي ومصنوعة من البلاستيك المتين الملوّن.

كما رصدنا النظارات الشمسية بتصاميم دائرية الشكل وألوان عدسات أنيقة على منصة ماكس مارا Max Mara.

هؤلاء المصممين أضاؤوا اليوم الأول من London Fashion Week



الأحذية

حذاء لوفر أبيض بكعب من برادا Prada



هي من الإكسسوارات الأساسية التي يعرضها أسبوع الموضة في ميلانو، بالأخص أن إيطاليا هي منشأ الجلد الفاخر.

ولربيع 2020، لاحظنا عودة موضة أحذية السبيعنيات بكل بساطتها المترفة وأناقتها الأخاذة، فلفتتنا أحذية اللوفر الجلدية بالكعوب المربعة، وكذلك الأحذية الفلات المغلقة أو المفتوحة من الخلف على منصة برادا Prada.

أما لدى علامة جل ساندر Jil Sander فأخذت الأحذية الطابع المينيمالي، فرصدنا العارضات بتصاميم لصنادل فلات ناعمة وأنيقة تتماشى ومختلف الإطلالات.





الحقائب

حقيبة كبيرة باللون الأبيض من ماكس مارا Max Mara



أكملت علامة ماكس مارا Max Mara إطلالات العارضات، خلال أسبوع الموضة في ميلانو، بحقائب كبيرة؛ أضفت أناقة فائقة على الأسلوب الراقي، فرصدناها بالألوان الأساسية basic الأسود والأبيض والبيج.

أما حقائب إمبوريو أرماني، فاتّسمت بتصميم صغير وناعم، أهمها كانت حقيبة Bucket bag بألوان تراوحت بين الأسود والوردي والفضي.