الزمرد حجر فاخر يليق باليوم الوطني السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - تحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر من كل عام بذكرى توحيد البلاد "اليوم الوطني السعودي"، وبالطبع لهذا اليوم أهمية كبرى عند السعوديات، فالاحتفالات تملأ البلاد والجميع يأخذ عطلة من أعماله وأشغاله.

ومن أجل اختيار أجمل الإطلالات لهذا اليوم لا بدّ من إرفاقها بمجوهرات مناسبة تضيف أناقة ورونقاً خاصاً للأزياء. وما من شيء يمكنه القيام بهذه المهمة على أكمل وجه أكثر من الزمرد، فهذا الحجر الفاخر ذو اللون الأخضر سيليق من دون شك باليوم الوطني السعودي وإطلالاتك فيه.

ولتختاري ما هو مناسب ومميز، انتقينا لك بعض قطع المجوهرات التي قدمتها دور المجوهرات العالمية، لتتمكني من اختيار خواتم أو أقراط أو عقود مناسبة.





سوار من Dior

سوار بأحجار الزمرد من Dior



لا تتردي في اختيار هذا السوار الأنيق من Dior، فدمج اللون الذهبي المؤلف منه السوار مع اللون الاخضر الناصع الذي جاء من أحجار الزمرد الثلاث الصغيرة، جعلت هذا السوار هو الأنسب لإطلالة اليوم الوطني السعودي.

ننصحك بتنسيقه مع فستان سهرة مطرز واختاري حذاء ذهبي يتناسب مع السوار.





خاتم من Ileana Makri

خاتم بتصميم مميز وأنيق من Ileana Makri



اذا كنت من اللواتي يرغبن باختيار قطع المجوهرات الفاخرة للغاية فهذا الخاتم من Ileana Makri هو خيارك الأمثل. وذلك لأنه يحتوي على أكثر من 20 حبة زمرد صغيرة زينته في مختلف الجهات، ناهيك عن حبّة زمرد كبيرة الحجم جاءت في وسط الخاتم.

ننصحك باختياره لوحده من دون إضافة أي مجوهرات أخرى في يديك لتظهر قيمته وجماله.

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عقد من Bvlgari

عقد بتصميم فاخر من Bvlgari



هذا العقد الأنيق من Bvlgari لا نحتاج إلى التحدث عنه كثيراً، فتركيبته المؤلفة من الماس والزمرد سيجعلانه خيار اي امرأة أنيقة وفي مختلف الإطلالات المسائية ومع فساتين السهرة.

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