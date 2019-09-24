موديلات شنط آخر موضة سنراها في كل مكان هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - موضة الشنط هذا الموسم غنية ومتنوعة في تفاصيلها، لتناسب كل النساء، سواء هؤلاء اللواتي يعشقن الاختيارات الجريئة والعصرية، أو من يمِلن إلى النعومة والأناقة.



حقائب الخريف مُفعمة باللمسات الدافئة والمترفة، مثل الألوان الترابية والنارية وكذلك الطبعات الجامحة، كما أنّ خامات الجلود تشهد بعض التغيير لكسر برودة طقس الخريف، حيث تصعد إلى الواجهة جلود الغزال الناعمة وجلود الأبقار.



إليكِ مجموعة من أجمل شنط الخريف:



١-طبعات الحيوانات

طبعات الحيوانات



طبعة جلد الثعبان، والنمور، والحمار االوحشي، والتمساح وحتى الأبقار، جميع طبعات جلود الحيوانات متاحة هذا الموسم من خلال تصميمات حقائب فاخرة.



يمكنكِ اقتناء الطبعة المناسبة لكِ من دون الحاجة للمبالغة في التصميم أو الحجم، وحدها طبعة الحيوانات البرية الجامحة تضيف انطلاقًا لاطلالتِك



٢-الحقائب المزودة بيد علوية

الحقائب المزودة بيد علوية



صحيح أنّ الحقائب التي تُحمل في اليدين تعدّ قطعة كلاسيكية، كما أنها قد تكون غير وظيفة مثل تلك التي تُحمل على الكتف، لكنها خيار رائج هذا الموسم، لذا، اقتني على الأقل حقيبة واحدة من هذا النمط، ويفضل أن تكون بلون محايد يناسب اطلالات عديدة.

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٣-الفراء

الفراء



مع الطقس البارد في الخريف والشتاء يمكنكِ الاستعانة بدفء الفراء، حتى وإن كان من خلال حقيبة أنيقة. الجديد هذا الموسم هو فراء الخروف كنمط أكثر عصرية وأقل تكلفة من الفراء الطبيعي مثل الثعالب.



٤- الحقائب الدائرية

الحقائب الدائرية



وصف دائرية للحقائب الرائجة هذا الخريف قد يكون غير دقيق، بينما الأفضل أن نوصفها بـ حقائب القمر، لأنها مستوحاة من القمر غير المكتمل. هذه الحقيبة خصيصًا شاهدناها في يد نجمات مثل عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، كما احتلت مكانة بارزة في اطلالات موضة الشارع في نيويورك، ولندن، وميلانو.



٥- حقيبة باغيت

حقيبة باغيت



لا تزال حقيبة الكتف الأيقونية المعروفة باسم باغيت، خيارًا انيقًا لخريف و شتاء ٢٠٢٠، بخاصة وأنها عادت بروح وألوان عصرية أكسبتها قوة لتنافس حقائب أخرى قُدّمت للمرة الأولى.



ما يميز حقيبة باغيت أنها متوسطة الحجم، ومن ثم تناسب جميع الأجسام، كما أنها ستكون خيارًا أنيقًا لاطلالة نهارية بلون ساطع، وفي الوقت نفسه تناسب المساء إذا اخترتِ تصميمًا أصغر ولونًا أكثر كلاسيكية مثل الألوان الترابية.

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